Publicado: Miércoles, 19 Julio 2017 09:31

Cámara oculta a policía que le apagó las luces del auto para multarlo

Cansado de que la caminera lo multe injustamente por la ausencia de luces reglamentarias, un salteño grabó a un agente cuando le apagaba los faroles. El agente dijo que giraba la palanca "para verificar el estado" de las lámaparas.

Un conductor salteño que habitualmente transita por la ruta nacional 157 fue multado varias veces por la falta de uso de luces reglamentarias pese a que suele tenerlas correctamente encendidas. La infracción se la generaban los propios policías apagándolas cuando se distraía. Harto, tomó una drástica decisión: puso una cámara oculta y lo pescó in fraganti.

Según La Gaceta, el hecho ocurrió en esa vía a la altura de la localidad tucumana de Manuela Pedraza. El denunciante tuvo dos experiencias similares anteriormente.

En las imágenes del video, se ve al policía que pide al conductor los documentos de su vehículo. Con uno de los papeles le cubría las manos, giró la palanca de las luces de la camioneta. No se percató de que lo estaban grabando en un video que se viralizó.

Cuando el conductor le preguntó al policía sobre el porqué de su accionar, la respuesta fue insólita: "dijo que era para verificar el estado", detalló el salteño. Esta vez no pudo apagarla del todo. Tengo compañero de trabajos a los que le pasó lo mismo. A ellos les bajaron (las luces) y le hicieron multa", concluyó.

Fuente: MinutoUno

