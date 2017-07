Los trabajadores generaron en el primer trimestre el 55,6% de la riqueza total agregada

El organismo oficial de estad铆stica estim贸 que en 2016 le generaci贸n de ingreso se origin贸 en 52% en el trabajo en relaci贸n de dependencia; 40,3% en las contribuciones de los empleadores; 11,3% en el ingreso bruto mixto; y menos 3,6% en "otros impuestos netos de subsidios a la producci贸n"; mientras que para el primer trimestre de 2017; mientras que para el primer trimestre esas proporciones se elevaron para el trabajo asalariado a 55,6%; y baj贸 a 35% el excedente mixto de explotaci贸n. En comparaci贸n con un a帽o atr谩s, los asalariados aumentaron su aporte a la generaci贸n de riqueza a precios b谩sicos, antes de impuestos, en un punto porcentual, y en menor medido la parte empresaria o empleadora, 0,2 puntos porcentuales, mientras que los "impuestos netos de subsidios a la actividad" ahora restaron 2,8 puntos porcentuales, 8 d茅cimas de puntos porcentuales menos, compatible con la pol铆tica de reducci贸n de los grav谩menes a las exportaciones. Los t茅cnicos del Indec resaltan que este indicador, del cual no hizo una estimaci贸n restrospectiva, y que consideraron que no es comparable con series anteriores, "no es representativo del reparto de la riqueza, sino de la contribuci贸n a la generaci贸n del ingreso de la econom铆a", porque no incluye la participaci贸n del ingreso que perciben los jubilados y pensionados; los perceptores de subsidios, como la Asignaci贸n Universal por Hijo; y las rentas personales". Se trata de la participaci贸n en el Valor Agregado Bruto a precios b谩sicos (Recursos), sin incluir el componente impositivo que tributa cada sector, por parte de cuatro componentes en la generaci贸n: 1) la Remuneraci贸n Total al Trabajo Asalariado, que se desagrega en la parte que percibe un empleado en valores brutos, en dinero o en especie inclusive, y las contribuciones al seguro social que deben realizar los empleadores, para el sistema de salud p煤blico y privado, y la caja de jubilaciones; 2) el componente de impuestos netos de subsidios a la producci贸n, excepto los que gravan a subsidian a los productos, que las empresas residentes pueden recibir por su participaci贸n en la actividad productiva; 3) el Excedente de Explotaci贸n Bruto (empleadores), que es una medida del excedente o d茅ficit devengado de los procesos de producci贸n, sin considerar los intereses, rentas o gastos a pagar por los activos financieros, o activos no producidos recibidos en pr茅stamo o arrendados; y 4) el Ingreso Mixto Bruto, que es el saldo contable de las empresas propiedad de los hogares no constituidas en sociedad, en las cuales el propietario o los miembros del grupo familiar aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a la que podr铆an aportar trabajadores remunerados. La Cuenta de Generaci贸n del Ingreso e Insumo de Mano de Obra que el Indec comenz贸 a difundir incluye el Informe de Estad铆sticas de Registros Laborales, y se alimenta de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, los censos de poblaci贸n, agropecuario y econ贸micos, y los registros administrativos del sector p煤blico, como de los puestos de trabajo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Puestos que superan a las personas Destacan los t茅cnicos del Indec que 鈥渆n lo referente a la participaci贸n del trabajo, se consideran puestos, no personas, porque hay casos que participan como asalariados y cuenta propista, con diferente cantidad de horas de dedicaci贸n, por tanto el n煤mero de puestos supera al de personas empleadas鈥. El informe de generaci贸n de ingreso determin贸 que en el primer trimestre de este a帽o se registraron un total de 19,8 millones de puestos de trabajo, 0,3% m谩s que en igual per铆odo de 2016. De ese total, 15,05 millones correspondieron a puestos asalariados, 0,1% m谩s que hace un a帽o. Se desagreg贸 en 10,6 millones de posiciones registradas, creci贸 0,3% en un a帽o, y 4,5 millones eran no registrados, en ese caso bajaron 0,4 por ciento. Mientras que los cuentapropistas sumaron 4,8 millones de puestos, aumentaron 1%, entre los que se cuentan peque帽os comerciantes, monotributistas y profesionales. Fuente: Infobae