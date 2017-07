La Justicia rechazÃ³ otorgarle la prisiÃ³n domiciliaria a LÃ¡zaro BÃ¡ez, quien continuarÃ¡ detenido en Ezeiza

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 19:13 Visto: 33 Twitter Nacionales La Justicia rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, quien continuará detenido en Ezeiza El juez Sebastián Casanello denegó el pedido del empresario detenido. El Servicio Penitenciario Federal dijo que la cárcel está en condiciones de atender su cuadro médico El juez federal Sebastián Casanello rechazó la prisión domiciliaria del empresario detenido Lázaro Baéz, quien seguirá detenido en la cárcel federal de Ezeiza. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado basó su decisión en un informe del Servicio Penitenciario Federal que sostuvo que el Hospital Penitenciario Central (PHC) de Ezeiza está en condiciones de atender el cuadro médico de Báez. El empresario está detenido desde abril del año pasado por lavado de dinero y sufre arritmia crónica –por la que en dos oportunidades fue atendido en la clínica Los Arcos– e hipertensión. Báez sostiene que la cárcel de Ezeiza no tiene el equipamiento necesario para atenderlo como su cuadro lo requiere. Por eso, a principio de mes presentó una carta al juez Casanello en el que le pidió la prisión domiciliaria. Báez solicitó cumplir la prisión domiciliaria en un departamento del barrio de Belgrano donde vive su hijo Martín, también procesado en la causa de lavado. Un informe que el SPF le presentó al juez concluyó que el PHC de Ezeiza está acondicionado para atender el cuadro de enfermedad que presenta Báez. El Cuerpo Médico Forense se pronunció en el mismo sentido y el fiscal Guillermo Marijuán dictaminó por rechazar el planteo. El abogado de Báez, Maximiliano Rusconi, pidió la nulidad del dictamen del fiscal y del informe del SPF. Pero el juez los rechazó "in limine" –sin darle tratamiento por falta de fundamentos en las presentaciones – y no hizo lugar a la prisión domiciliaria. Fuente: Infobae

