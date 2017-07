Luis Almagro instÃ³ a "coordinar acciones de cooperaciÃ³n contra el terrorismo" en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 19:13 Visto: 30 Twitter Nacionales Luis Almagro instó a "coordinar acciones de cooperación contra el terrorismo" en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA El secretario general de la OEA hizo un llamado "a todos los países de las Américas para que apoyen acciones para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento" El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, envió un mensaje a raíz del aniversario del ataque a la AMIA, al que definió como "el peor atentado ocurrido en la historia de América Latina". Entre otras cosas, convocó a los países de la región a coordinar acciones contra el terrorismo. "Este atentado representa una herida abierta para los familiares de las víctimas y las sociedad argentina, sino también para todos los países hermanos de la región. En efecto, este hecho ha despertado la necesidad de coordinar acciones de cooperación contra el terrorismo, que no respeta fronteras, edades ni ideologías, y que sólo busca imponerse a través de la violencia", sostuvo Almagro. En un mensaje hablado a la cámara y publicado en su cuenta de Twitter, el ex canciller llamó a realizar acciones comunes entre los miembros de la OEA. "El terrorismo no podrá vencernos si logramos emprender una lucha mancomunada entre todos los países de la región. Para la OEA, este flagelo representa un grave desafío para la seguridad de todo el continente", sostuvo. Asimismo, abogó por el esclarecimiento del ataque y el trabajo común para que no se vuelva a repetir. "El dolor por la pérdida irreparable de vidas y las secuelas en los sobrevivientes y sus familiares nos motivan para luchar para que esto no se repita, y para que finalmente se pueda aclarar la investigación judicial que aún hoy sigue abierta. Por eso, insto a todos los países de las Américas para que apoyen acciones para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento", finalizó. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626