La marcha por los despidos de Pepsico arrancÃ³ cortando el Metrobus

Con agrupaciones de izquierda, sindicatos clasistas, ATE y Barrios de Pie está arrancando, desde el Obelisco a Plaza de Mayo, la movilización por los despidos en PepsiCo. Por ahora la concurrencia no es pronunciada, por lo que esperan que lleguen más columnas. Cortaron el paso del Metrobus. La caravana contemplaba ir por la Avenida 9 de Julio hasta Rivadavia y de ahí cerrar en el Congreso. Pero por la escasa presencia de gente, desistieron de ese programa e irán por Diagonal Norte hasta Plaza de Mayo. La concentración fue en la Plaza de la República, pacífica en primera instancia. Pero a las 17:30 cortaron la circulación del Metrobus. La organización prevé que hablen en la concentración dos ex trabajadores de la multinacional: Catalina PepsiCo (dos veces despedida de la empresa, la primera vez hace unos años), y Cecilia Alegre, que tiene un hijo discapacitado. Luego, será el turno de los delegados Luis Medina y Camilo Mones. Denunciarán que la empresa no cumplió con los pasos previos al cierre, como es conformar un comité de crisis "porque no la había", según los ex trabajadores que se aprestan a marchar. A su vez, en diálogo con Clarín, Medina denunció que hay 120 trabajadores que denunciaron "aprietes por parte de la empresa". Fueron para exigirles firmar "acuerdos de indemnización por el 200 por ciento". Explicó que recibieron llamados intimidatorios hacia ellos y sus familias y que esos acuerdos se firmaron en estudios jurídicos fuera de la empresa. Es que la empresa alega de que los algo más de 600 empleados que dejan de trabajar en la planta, 150 son relocalizados y 455 firmaron el acuerdo de indemnización, cobrando en promedio $ 600.000 Fuente: Clarin