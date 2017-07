Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 12:45 Visto: 99 Twitter Santa María El concejal Sánchez cuestiona la falta de transparencia en el Yokavil Manifestó que no se hizo una rendición de cuentas o un balance como corresponde a la magnitud del dinero que se movió para el evento. El presidente del Concejo Deliberante de Santa María, Pablo Sánchez, se refirió al déficit del Festival del Yokavil. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el concejal y presidente del CD de Santa María, Pablo Sánchez, manifestó que la última Fiesta del Yokavil arrojó una pérdida de 4 millones de pesos. Pero de todos modos cuestionó que más allá del déficit “no se presentó un balance o se hizo una rendición de cuentas que haya sido auditado. No hay documentación que respalde eso y por lo tanto nosotros apuntamos a una mayor transparencia de este tipo de gastos”. Al respecto contó que “el festival del Yokavil se realiza en Santa María los primeros días de febrero. Hay una comisión creada por Ordenanza y tiene una importante participación el municipio como que el presidente es el intendente Juan Pablo Sánchez”. “Pero no está constituida legalmente porque la completan otros funcionarios y representantes de asociaciones que no sabemos si siguen. El municipio va realizando aportes y erogaciones mediante subsidios y este año tuvo una pérdida de 4 millones de pesos”-detalló. Sánchez dijo que “nos interesa la transparencia del festival. No son fondos que audita el Tribunal de Cuentas. Salen de Rentas Generales y figuran como subsidios. Pero acá parece que cada intendente quiere hacer el mejor festival del interior y no se miden en los gastos”. Frente a esto consideró que el “festival se puede realizar con menos artistas nacionales y pensar en invertir esos millones en recuperar el patrimonio arqueológico, mejorar los atractivos turísticos por ejemplo. Algo que perdure en Santa María”. En este caso dijo que “se hizo un erogación desmesurada, por una cuestión que es política. Por tal motivo hemos elevado un pedido de informes al intendente. En su momento se hizo una ordenanza para crear una auditoría, pero los intendentes la vetaron”. “Ahora vamos a trabajar para aprobar una Ordenanza solicitando que intervenga el Tribunal de Cuentas para auditar estos gastos. Son cifras millonarias que no se pueden gastar así nomás. Después del receso vamos a tratarlo en sesión”-dijo finalmente Sánchez.

