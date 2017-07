Fernando Navarro apunta al control del Ejecutivo Municipal

Fernando Navarro, candidato a concejal por la lista Juntos para el Cambio del FCS. - eldiariodecatamarca.com.ar En di谩logo con el periodista Jos茅 Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el abogado Fernando Navarro dio a conocer la propuesta del sector que representa para las pr贸ximas elecciones. 鈥淓n primer lugar estamos recorriendo los barrios y el principal problema que encontramos es la preocupaci贸n por la inseguridad. Pero es cierto que nadie se convierte en delincuente de la noche a la ma帽ana. Hay cuestiones que llevan a eso como la falta de trabajo, la droga鈥-dijo. Por eso sostuvo que 鈥渄esde el Concejo Deliberante hay que propender a que se fijen pol铆ticas que se cumplan. Generar trabajo genuino, que la actividad privada genere trabajos y que se imponga la cultura de trabajo鈥. Adem谩s sostuvo que hay que 鈥渃ontener a la gente adicta para que se recupere. Un joven que no trabaja, no estudia y no tiene dinero para cubrir sus necesidades es casi seguro que va a salir a delinquir鈥. 鈥淧or eso es fundamental que desde el Concejo Deliberante se controle que las ordenanzas se lleven adelante. Realizar un mayor control sobre el Ejecutivo Municipal. Vemos que hay una Guardia Urbana, pero no sabemos que hace o donde est谩鈥. Luego Navarro dijo que 鈥渢enemos un municipio en la capital que es centralista. Est谩 mostrando como muy linda la plaza principal y La Alameda. Pero sabemos que hay un abandono total de los espacios p煤blicos鈥 鈥淥tro ejemplo es el de la pavimentaci贸n. Hay pavimento en calles que no hay viviendas, y otros barrios con m谩s de treinta a帽os de antig眉edad que tienen las calles de piedra y tierra. Entonces no hay una planificaci贸n鈥-agreg贸. Finalmente manifest贸 que 鈥渉ay que manejar los fondos p煤blicos como si fueran propios. Se debe haber una mejor distribuci贸n de los fondos para que lleguen a todos los sectores. Por eso el CD debe ejercer un mayor control sobre el accionar del Ejecutivo municipal鈥.