Oficializan los crÃ©ditos para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 09:54 Visto: 8 Twitter ANSES Oficializan los créditos para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas El gobierno nacional oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la puesta en marcha de una línea de créditos personales destinada a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, que se viabilizarán a través de la Anses con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad La vigencia de la nueva línea de créditos busca "atender a los sectores que se encuentran alcanzados por un mayor grado de vulnerabilidad", ya que "resulta necesario actuar con celeridad y decisión para implementar medidas que modifiquen la situación imperante en la materia", expresa el Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial. Establece que "las deducciones por el pago de las obligaciones dinerarias no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual que percibe el titular", al tiempo que fija que las Asignaciones Familiares dispuestas en la ley 24.714 son "inembargables". Los créditos para beneficiarios de la AUH alcanzarán hasta los 5.000 pesos por hijo, sin límite por cantidad de hijos, según explicó ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, con devolución en 24 cuotas de unos 270 pesos por mes aproximadamente. Los interesados deberán pedir el turno a través de la página web de la Anses o llamando al teléfono 130 y, una vez otorgado el turno, se elige el monto y cantidad de cuotas, se firma la solicitud y, a los cuatro días, tiene el dinero depositado.

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626