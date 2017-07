Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 09:26 Visto: 19 Twitter Nacionales ANMAT prohíbe la venta de unas falsas gomitas Mogul Se trata de alimentos que no se encuentran registrados en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y prohibieron su venta en todo el territorio nacional. En diferentes disposiciones, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este martes una serie de productos alimenticios por no estar registrados y no contar con los requerimientos necesarios para su comercialización. En ese contexto, se encuentran las golosinas de la marca Di Don Ignacio que tras una denuncia de la empresa ARCOR SAIC, se descubrió que se comercializaban dichas golosinas bajo el envase de las conocidas MOGUL. El ANMAT prohibió así su comercialización y su venta en todo el territorio nacional. En tanto también lo hizo con los productos de Chiles Picantes- Locoto en Polvo de la marca Potral de Bolivia como también el Sazonador- Locoto en Polvo de la marcha Sazón Korr por no estar "debidamente registrado en la base de datos del instituto y ser productos que no pueden ser identificados con forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado". Finalmente también hay una disposición sobre el Aceite de Girasol RENATA que "no cumple con la legislación alimentaria vigente, por ser un alimento falsificado en Santa Fe". Fuente: MinutoUno

