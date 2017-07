Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 18 Julio 2017 09:17 Visto: 45 Twitter Acto Conmemoran el 23 aniversario del atentado contra la sede de AMIA Las víctimas del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas y otras cientos resultaron heridas, serán recordadas con un acto central convocado bajo la consigna "23 años de impunidad en la historia de todos", que se realizará, como año a año, frente a la sede del nuevo edificio, en la calle Pasteur al 600. "Para la causa AMIA, perseguimos Justicia con mayúsculas, ya que el atentado que sufrimos es un crimen contra la humanidad, que no prescribe. La impunidad es una mancha para el honor de una Nación, y un peso insoportable para toda la sociedad", dijo a Télam el presidente de AMIA, Agustín Zbar, quién este martes encabezará el acto central en recuerdo de las víctimas del atentado. El acto se inicia a las 9.30 en Pasteur 633, donde hace 23 años, a las 9.53 de ese mismo día, ocurrió la explosión que terminó con la vida de quienes estaban dentro del edificio, y en sus alrededores, dejando cientos de heridos también. “Estamos esperando una Justicia que el Estado Nacional a lo largo de 23 años no ha podido terminar de proporcionar. Sabemos quiénes fueron los autores del atentado; los tres poderes del Estado lo dijeron, sabemos cómo fue, pero no está claro cómo seguir avanzando para lograr que paguen por su crimen”, dijo Zbar a Télam. Con la conducción del periodista Rodolfo Barili, el acto también tendrá como oradores a Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado, y al periodista Diego Leuco, según informó la entidad.

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626