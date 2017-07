Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Julio 2017 18:33 Visto: 91 Twitter Nacionales Los Sauces: detuvieron al contador de Cristina Kirchner Lo orden贸 el juez Bonadio. Acusa a V铆ctor Manzanares de desviar fondos violando medidas cautelares. El juez Claudio Bonadio orden贸 la detenci贸n de V铆ctor Manzanares, el hist贸rico contador de la expresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner en el marco de la causa Los Sauces SA, donde fue procesado por asociaci贸n il铆cita y lavado de dinero. La decisi贸n de su detenci贸n fue por "obstrucci贸n a la justicia" tras el "desv铆o de fondos" correspondientes a los alquileres que percib铆a la inmobiliaria Los Sauces SA, fondos que cuentan con medidas cautelares "Y que se buscaron eludir con estas maniobras", se帽alaron a Clar铆n fuentes judiciales. Manzanares fue detenido hoy durante un procedimiento de la Polic铆a Federal Argentina en su estudio contable, ubicado en la calle 9 de julio 161, en la capital santacruce帽a. Su abogado Carlos Berardi, ya pidi贸 la excarcelaci贸n ante el juzgado de Bonadio sosteniendo "que siempre estuvo a disposici贸n de la justicia" y negando "que haya obstrucci贸n a la justicia". El fin de semana, Clar铆n dio a conocer que la Justicia hab铆a detectado ciertos movimientos de fondos realizados por fuera de las cuentas correspondientes a la de Los Sauces SA. El dinero de los alquileres de varias propiedades de la inmobiliaria, se deposit贸 en la cuenta personal de Carlos Sancho, socio de M谩ximo Kirchner y de Osvaldo Sanfelice. "Se busc贸 eludir los embargos y la intervenci贸n judicial que hay sobre la inmobiliaria", se帽al贸 una fuente judicial. Todo se revel贸 por una nota que el contador de los Kirchner envi贸 los primeros d铆as de junio, a dos empresas: Bayton y Organizaci贸n Tur铆stica Sur (que gerencia el hotel Las Dunas de Cristina Kirchner), y a varios inquilinos. En ella, ordenaba que el dinero de los alquileres deb铆an ser "depositados en la cuenta personal de Carlos Sancho", ex gobernador de Santa Cruz y hombre de confianza de la ex familia presidencial. Desde diciembre, Los Sauces SA cuenta con un interventor judicial que es quien debe decidir sobre el movimiento de fondos, "algo que se busc贸 burlar", explicaron desde la causa. El argumento planteado por Manzanares en la nota, donde ped铆a que el dinero de la inmobiliaria "vaya a la cuenta personal de Sancho", fue que "ten铆an problemas para abrir una cuenta bancaria a nombre del condominio M谩ximo y Florencia Kirchner", que ya estaba bajo la mira de la Justicia. Dicho condominio, sospechado por Bonadio de ser utilizado "para recibir los cobros por alquileres (que antes recib铆a Los Sauces SA), entre ellos del hotel Las Dunas鈥, se cre贸 en enero, un mes despu茅s de la intervenci贸n judicial, pero no hab铆a logrado abrir una cuenta bancaria a煤n. As铆 y todo, el juez consider贸 que iba a ser utilizado "para el desv铆o de fondos que ten铆an medidas cautelares" y decidi贸 intervenirlo en mayor bajo ese argumento. As铆 se confirm贸 cuando el 30 de marzo, y como representante del Condominio a nombre de los hijos de Cristina Kirchner, Sancho (ex director de Hotesur) firm贸 un contrato de locaci贸n con Organizaci贸n Tur铆stica Sur SRL entreg谩ndole el manejo de Las Dunas. El acuerdo econ贸mico fue de 9.000 d贸lares m谩s IVA por mes, que en nombre del Condominio recibir铆a Sancho desde junio en su cuenta particular. Seg煤n la Justicia con dicha maniobra y colocando una nueva empresa para manejar uno de los hoteles, los Kirchner 鈥渋ntentaron sustraer de la 贸rbita judicial la explotaci贸n del hotel Las Dunas, para seguir administrando el complejo hotelero sin la vigilancia y el control judicial". En consecuencia, los pagos por el manejo del hotel Las Dunas y de otras propiedades de Los Sauces SA, 鈥渃omenzaron a transferirse a una cuenta ajena al condominio, y se depositaron en la cuenta personal de Carlos Sancho鈥 con el fin de 鈥渂urlar la medida cautelar鈥 que impuso la Justicia. Por ejemplo: el 7 de junio, la firma que gerencia Las Dunas, deposit贸 $ 175.329 por el alquiler del hotel en la cuenta N掳 087-014655/9, cuyo titular es el ex gobernador santacruce帽o. No fue el 煤nico caso que detect贸 la Justicia. Por estas maniobras, el juez Bonadio consider贸 que hubo "obstrucci贸n a la justicia", al desviar fondos que estaban con medidas cautelares y orden贸 la detenci贸n de Manzanares en la causa Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero y en la cual fue procesado junto a Cristina, M谩ximo y Florencia Kirchner por asociaci贸n il铆cita y lavado de activos. A煤n no trascendieron detalles de la log铆stica, pero el contador de la ex presidenta deber谩 ser trasladado a Buenos Aires, un operativo que est谩 "en manos de la Polic铆a Federal", explicaron fuentes de la causa a Clar铆n. Esta noche dormir谩 en la delegaci贸n de la Polic铆a Federal de R铆o Gallegos. Fuente: Clarin

