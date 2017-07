Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Julio 2017 11:01 Visto: 10 Twitter Nacionales La ola de frío polar ya dejó dos muertos: uno en Mar del Plata y otro en Santa Fe Un hombre en situación de calle murió en Mar del Plata y otro en su casa de Rafaela a causa de la ola de frío polar que afecta a gran parte del país. Imágen ilustrativa. - eldiariodecatamarca.com.ar Un hombre de unos 50 años fue hallado muerto en la vía pública de Mar del Plata y los investigadores creen que murió a causa del intenso frío que se registró durante toda la madrugada. Fuentes judiciales informaron que la Policía descubrió cerca de las 8.30 el cuerpo de un indigente sobre la calle Funes, a metros de Luro. Según trascendió, el cuerpo fue hallado sin documentados y no tenía ni una frazada. Según las primeras averiguaciones, el hombre se alojaba en hogares pero evidentemente no lo pudo hacer esta noche. "Se descarta que su muerte fuera por un hecho violento, sino por el frío", confirmaron. En la localidad santafesina de Rafaela, en tanto, un llamado telefónico alertó este domingo sobre la presencia de un hombre de unos 41 años muerto a causa del frío. La víctima fue identificada como Rubén Oscar Suárez, quien no soportó la sensación térmica de casi 0 grados que hizo en el interior de su precaria vivienda. El deceso responde a un caso de hipotermia. Fuente: MinutoUno

