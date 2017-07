Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 17 Julio 2017 10:34 Visto: 182 Twitter En un accidente Ex jugador del “León” en grave estado Se trata de Wilson Ruarte, quien en la madrugada del domingo chocó en su automóvil contra una columna en la ruta 20 en San Juan. A raíz de un accidente, un ex jugador de Villa Cubas sufrió la amputación de un brazo. - eldiariodecatamarca.com.ar El actual jugador del club Sportivo Del Bono y ex futbolista de Villa Cubas, en el último Federal B, sufrió la amputación de unos de sus brazos, tras un accidente que protagonizó en la madrugada en Ruta 20, a la altura de calle Solís, en la provincia de San Juan. Según lo informado por el diario el Tiempo, el joven deportistas, de 28 años perdió el control de su Renault Clio alrededor de las 05:30 y terminó chocando contra una pilastra ubicada al costado de la ruta. Ruarte iba acompañado por una joven de apellido Tello y ambos fueron trasladados al Servicio de Urgencia del Hospital Rawson. Tras su ingreso al nosocomio sufrió la amputación de su brazo derecho y continúa grave en Terapia Intensiva. Fredy Tejada, médico del club, habló con el diario Tiempo de San Juan sobre el estado de salud del jugador y dijo que "Sigue grave, con pronóstico reservado. Son horas claves y hay que esperar que pasen. No está ni mejor ni peor, está igual", explicó. De acuerdo a lo informado por los medios de esa provincia, tuvo que intervenir personal de Bomberos para retirar a Ruarte y su acompañante del interior del vehículo, debido a la fuerza del impacto.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626