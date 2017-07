Un hombre que viajaba en su auto junto a dos hijas menores, y que al parecer intentó evadir un control de la Gendarmería Nacional sobre la Ruta 7, terminó con su auto sumergido en la laguna La Picasa, y todos sus ocupantes con cuadro de hipotermia. El hecho ocurrió a las 7 de este domingo, en cercanías del pueblo santafesino de Diego de Alvear, cuando un hombre de 42 años que viajaba desde Buenos Aires a Mendoza en su Volkswagen Voyage junto a sus hijas de 7 y 14 años intentó eludir el control mencionado. Pese a los carteles y señalizaciones que advierten de desvíos por inundaciones sobre esa carretera debido a la crecida de la laguna La Picasa, "el conductor igual siguió por un sector prohibido", comentó un vocero de la fuerza. "El hombre se introdujo en un área inundada hasta que el motor del vehículo se detuvo y entonces le pidió auxilio al personal que estaba haciendo los controles que él quiso eludir", añadió la fuente. Agregó que a raíz del intenso frío reinante en esta zona, y al mojarse sus cuerpos, tanto el hombre como sus hijas sufrieron un cuadro de hipotermia y todos fueron trasladados hasta un hospital de la zona. "Por fortuna todos están bien", precisó el informante. Señaló además que el conductor del Volkswagen no respetó las señalizaciones "y si bien dijo que su intención no fue evadir el control, y que no pensaba que había tanta agua, todo indica lo contrario. Fue un acto de irresponsabilidad que podría haber terminado peor", finalizó el vocero.

Fuente: MinutoUno