Entraron a robar a su casa y muriÃ³ de un infarto

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 15 Julio 2017 09:48 Visto: 39 Twitter Nacionales Entraron a robar a su casa y murió de un infarto Un hombre de 70 años murió el jueves cuando a las cinco de la mañana un grupo de tres delincuentes ingresó a su vivienda. Los ladrones le avisaron al yerno de la víctima, que llegó a la vivienda en el momento en el que ocurría el robo. Carlos Domínguez dormía cuando a las 5 de la mañana tres delincuentes ingresaron a la vivienda y comenzaron a pedirle por "la caja fuerte". El hombre de 70 años que vivía solo, había comprado una pequeña caja fuerte días atrás para guardar algunas pertenencias de valor. Según trascendió, los ladrones fueron por ese único objetivo y no se llevaron nada más, ni siquiera el dinero que Domínguez tenía encima. En medio del robo, el hombre de 70 años comenzó a descomponerse. Luego, cuando los asaltantes se estaban retirando, llegó el yerno que trabajaba en el lugar y le avisaron que el hombre se había desmayado. Según las primeras pericias, Domínguez tenía un golpe en el cuero cabelludo pero no fue tan fuerte como para haberle causado la muerte. "Preguntaban todo el tiempo por la caja fuerte, en la que mi hermano guardaba algo de dinero. Era una caja chica, nada demasiado importante", dijo el hermano de la víctima al diario Clarín. "La había comprado hace 20 días para guardar algo de plata. Ahí puede haber una pista, porque ni yo sabía que tenía una. Evidentemente alguien tenía el dato de que mi hermano la había comprado", agregó. Según los forenses, el hombre murió de un paro cardiorespiratorio no traumático. Además, era insulino dependiente, según declaró su familia, todos indicios de que su muerte tuvo que ver con el mal momento que pasó durante el robo. Fuente: MinutoUno

