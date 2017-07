Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 19:52 Visto: 175 Twitter Este viernes Se inauguró la muestra artesanal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2017 La Gobernadora Lucia Corpacci, junto a la secretaria de Turismo, Natalia Ponferrada, y la secretaria de Cultura, Jimena Moreno, realizaron el corte de cinta y dejaron inaugurado lo que es la Muestra Artesanal de la 47ma. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en sus “Bodas de Oro”. La Gobernadora recorrió los diferentes pabellones del Poncho.-eldiariodecatamarca.com.ar Luego del tradicional corte de cintas y como es ya una costumbre, la Gobernadora junto a la Secretaria de Turismo recorrieron los stands de los expositores del Pabellón 1 “Peregrina Zarate” dialogando con cada uno de los artesanos del interior provincia, compartiendo experiencias y recibiendo todo el cariño. Luego la primera mandataria provincial, junto a toda la comitiva compartieron un particular momento en lo que es el espacio del “Shincal” y del espacio “Arqueojuegos” en donde pudieron ser las primeras en compartir este muy particular espacio de juegos y enseñanzas. Posteriormente la comitiva de funcionarios visitó el espacio de la Secretaría de Deporte, en donde compartieron juegos y una muestra de artes marciales para luego llegar al “Pabellón de Turismo”. En el Pabellón de Turismo la Gobernadora fiel a su estilo, visitó todos y cada uno de los stands de los 36 municipios de toda la provincia y compartió con los productores locales sus expectativas para esta edición de la “Fiesta de todos los catamarqueños”. “Tenemos más de 750 expositores de todo el país” El Director Provincial de Artesanías, Gustavo Yurquina, junto a Natalia Ponferrada, fueron los anfitriones de la Gobernadora en lo que fue la apertura de la Muestra Artesanal de la 47ma. Edición de la Feria Artesanal en los 50 años de vida de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. El Director de Artesanías, emocionado por esta inauguración se refirió a lo que significa para su dirección y expresó: “La verdad que sí, son los 50 años del Poncho y tratamos de organizar todo para que los que estuvieron desde un principio, que ya son pocos, están acá y muchos de los que participó en más de 20 años algunos más de 30 años, pudieron venir y le dan un color a la fiesta, porque es toda una nostálgico por un lado y una gran alegría y un orgullo porque se cumplen estos 50 años y va a quedar en la historia”. En cuanto a la cantidad de artesanos presentes en esta edición del Poncho, el Director Provincial dijo: “Son las de 750 expositores que están distribuidos en los dos pabellones, que están casi toda las provincias de la argentina presentes, a excepción de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Rio Negro que no nos pudieron acompañar, pero después están casi todos las provincias con sus artesanías y todo lo que vienen a ofrecer”. La presencia internacional también es fuerte en estas “Bodas de Oro” de la Fiesta del Poncho, “tenemos más de 10 artesanos internacionales de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile y algunos otros artesanos que están llegando de Brasil y Ecuador por que le dan un realce importante a la fiesta y un marco internacional”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626