Entregaron viviendas e inauguraron obras en el Hospital de Villa Dolores

La Gobernadora entregó las viviendas a los beneficiados.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci entregó este viernes más viviendas en el barrio "Felipe Varela" de Valle Viejo, e inauguró la obra de ampliación y remodelación del Hospital de Villa Dolores, donde se concretó la apertura de la sala de internación y de la unidad de dolor toráxico. Durante el acto, se impuso al centro asistencial el nombre de "Doctor Dermidio Herrera". La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi; el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellano; el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes; el administrador del IPV, Dante López Rodríguez; el secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz y el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera, entre otras autoridades.



El primer acto se realizó en el barrio "Felipe Varela", donde se entregaron cinco viviendas del Programa "Sol Habitat", dos mejoramientos habitacionales y doce órdenes de materiales para los beneficiarios de la segunda etapa del programa Autoconstrucción.



Allí Lucía expresó que "venimos entregando por lo menos una vez por semana, cinco, tres, ocho casas, veinte casas, y la verdad que durante todo el año estuvimos entregando", pero observó que "lo que también es cierto es que no entregamos la cantidad de viviendas que entregábamos antes. Han cambiado las cosas...".



"Esa fuerte decisión que teníamos con el Gobierno nacional anterior, de construir tantas viviendas como ustedes vieron, donde acceder a la vivienda era tan natural... Todo el mundo la pedía y para nosotros se había hecho una bella rutina entregar muchas viviendas en Valle Viejo, Capital, Belén, Antofagasta, en toda la Provincia. Eso fue disminuyendo, y nosotros vamos a gestionar y gestionar, porque estas viviendas se hacen con fondos nacionales y hay que reconocerlo, pero los fondos han disminuido muchísimo", comentó.



La jefa de Estado valoró que "se sigue construyendo", y anticipó que pronto se van a entregar viviendas a los damnificados por las últimas inundaciones, pero comparó este hecho con el desastre natural de Siján, cuando se dio respuesta inmediata porque "hubo alguien que nos escuchaba".



"Las cosas han cambiado, no tengo que decirles que la situación económica de cada uno de nosotros es distinta, algunos están mucho más golpeados que otros, y por supuesto la situación de la Provincia también es distinta. Aun así no despedimos a nadie, hacemos el esfuerzo para pagar los aumentos que podemos, y no utilizamos violencia en ningún caso", subrayó.



Lucía reflexionó sobre la responsabilidad de conducir el Gobierno, y señaló que "a veces pienso qué me gustaría dejar en la provincia cuando termine mi gestión".



Destacó la importancia de escuelas, viviendas, hospitales y otras obras, pero aseguró que "lo que más quiero es que le quede a la gente el sentimiento de que todo este equipo de Gobierno no ha perseguido a nadie. Nunca le hemos pedido a nadie la inscripción a ningún partido político para que acceda a ninguno de los derechos que, como ciudadanos tenemos todos, y quiero que eso quede en el recuerdo: nunca hemos mirado el color político de la gente, porque asumimos el compromiso de gobernar para todos los catamarqueños: los que nos votaron y los que no nos votaron".



Hospital "Dr. Dermidio Herrera"



Posteriormente Lucía puso en funcionamiento la obra de ampliación en el Hospital "Dr. Dermidio Herrera", donde se construyeron otros 284 metros cuadrados de estructura, que incluyen un sector de internación (6 habitaciones de internación de 2 camas cada una con baño privado), una central propia de enfermería, sala de médicos y un sector para el personal del SAME. Este será el único hospital de la provincia con el servicio de internación especializado para pacientes con dolor toráxico.



Allí Lucía recordó que la obra se llevó adelante con el préstamo solicitado a fines del año pasado, de cuyo monto total se destinaron 50 millones a reparaciones de hospitales en toda la provincia.