Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 18:35 Visto: 22 Twitter Mundo Todavía no se vende, pero la marihuana legal recibe críticas en Uruguay Una especialista criticó las dos variedades de cannabis que se venderá en las farmacias uruguayas desde la próxima semana. Los argumentos del caso. La venta legal de marihuana en Uruguay es inminente, pero ya suma críticas de especialistas. "No pega nada", afirmó la presidenta de la Sociedad de Endocannabinología del Uruguay, Raquel Peyraube. Resulta que una de las variantes del producto tendrá 2 por ciento de tetrahidrocannabinol (THC) y 7 de cannabidiol (CBD), mientras que la otra poseerá 4 de THC. Según le explicó Peyraube a El Observado de Uruguay, la ley de regulación de la marihuana no cumplirá con el objetivo de competir contra el narcotráfico, porque el consumo recreativo persigue los efectos psicoactivos de la droga. "Es una pena que la ley se haya peyorizado de esta manera, porque en los papeles era buena", declaró la especialista quién consideró que "esto responde a la lógica sanitarista y puritana del Ministerio de Salud Pública, que en definitiva viene del presidente Tabaré Vázquez, que es oncólogo". En ese sentido, explicó que el CBD neutraliza los efectos psicoactivos del THC. Mientras tanto, de acuerdo con fuentes oficiales, la venta en farmacias empezará la semana que viene. Fuente: Minuto Uno

