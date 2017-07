Repartidor de gas muriÃ³ arrollado por un camiÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 12:06 Visto: 572 Twitter En El Portezuelo Repartidor de gas murió arrollado por un camión El lamentable accidente ocurrió en la mañana de este viernes en esa localidad de Valle Viejo y la víctima es Marcelo Barrionuevo, de 48 años, quien falleció cuando era trasladado al Hospital San Juan Bautista. Un trabajador de una empresa de gas falleció este viernes en un insólito accidente en El Portezuelo. - eldiariodecatamarca.com.ar El insólito hecho se registró alrededor de las 08:40 en la calle principal de la Villa El Portezuelo, distante a unos 20 kilómetros de la capital de Catamarca, cuando Barrionuevo se encontraba repartiendo garrafas de gas con un camión de la empresa Total Gas. Según lo informado por fuentes policiales, aparentemente el trabajador dejó el camión en funcionamiento y se bajó a realizar el reparto de garrafas en un negocio. Cuando pasaba por delante del vehículo, habría saltado el freno de mano, este se le vino encima y lo aplastó contra un árbol. A raíz de las heridas, Barrionuevo fue trasladado en un primer momento a la posta sanitaria del lugar donde luego llegó una ambulancia del SAME. Frente al cuadro de gravedad que presentaba fue trasladado al Hospital San Juan Bautista. Lamentablemente el hombre no resistió y falleció en el trayecto, por lo que se dio intervención al fiscal de instrucción en feria, Miguel Mauvecín, quien dispuso una serie de medidas para establecer las causas del fatal accidente. Según otros datos, Barrionuevo se encontraba trabajando en El Portezuelo junto a Miguel Luna, de 59 años, por lo que sería de vital importancia su testimonio para dilucidar cómo ocurrió el hecho. Sin embargo desde la Policía no confirmaron este dato. Este es el segundo accidente de esta naturaleza que ocurre en poco tiempo en Catamarca ya que el 30 de septiembre del año pasado, Juan Carlos Díaz, un operario de Vialidad Provincial, murió aplastado por un camión en los talleres de la repartición. En aquella oportunidad, Díaz se encontraba maniobrando un camión Ford 1400 y para hacerlo arrancar se enganchó con otro. Cuando se bajó para desenganchar el cable, saltó el freno de manos, el camión lo terminó aplastando y falleció a los pocos días. NOTA RELACIONADA Falleció el empleado de Vialidad que se accidentó el viernes

