Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 10:50 Visto: 81 Twitter Rumbo a las PASO Montenegro apunta al desarrollo deportivo El precandidato a concejal por la lista Esperanza Capital del Frente Para la Victoria se refiri贸 a los objetivos que persigue su sector en caso de resultar electos. Andr茅s Montenegro integra la n贸mina de precandidato a concejal por la lista Esperanza Capital del FPV. - eldiariodecatamarca.com.ar Andr茅s Montenegro, reconocido deportista local, dialog贸 este viernes con el periodista Jos茅 Alsina Alcob茅rt durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, en representaci贸n de la lista Esperanza Capital del FPV. 鈥淣osotros antes que todo, vamos por el lado del deporte, la cultura y la inclusi贸n de diferentes sectores en diversas actividades barriales. Tenemos una visi贸n variada sobre lo que est谩 faltando en la ciudad鈥-afirm贸. Para ello dijo que la 鈥減arte pol铆tica no est谩 llegando mucho a los j贸venes que ven que se hacen muchas promesas y luego no se cumplen. Hay como cierto descreimiento sobre la dirigencia pol铆tica鈥. 鈥淧or eso nosotros vamos por el lado deportivo. El de tratar de incluir el deporte social. Vemos que hay muchos playones y no se practican deportes, est谩n vac铆os. Se hace un torneo y no se vuelve a repetir鈥- Montenegro dijo que la idea es 鈥渜ue cada barrio tenga un calendario por lo menos una vez al mes. La gente en los barrios concurre a los eventos. Estamos tratando inculcar que hay m谩s participaci贸n en expresiones culturales, sociales y recreativas鈥. Finalmente el precandidato a concejal sostuvo que 鈥渢enemos en la lista gente que defiende el arte, la cultura, la discapacidad. Mauricio Varela y Celeste Moya encabezan la lista y los vamos a apoyar para trabajar por la inclusi贸n鈥.

