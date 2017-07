El protocolo de abuso no arrojÃ³ resultados certeros

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 10:43 Visto: 69 Twitter Adolescente fugada El protocolo de abuso no arrojó resultados certeros La Justicia continúa con la investigación de la menor que se fugó del hogar por presuntos abusos sexuales de su padre. El fiscal de instrucción en feria, Miguel Mauvecín, ordenó una serie de medidas para tratar de esclarecer el caso, a la par que solicitó la intervención del área de Protección de Niños y Adolescentes de la Subsecretaría de la Familia. Es que el caso de la adolescente de 13 años que se habría fugado de su casa porque su padre abusaría sexualmente de ella, sigue generando dudas. Por ahora, el protocolo de abuso realizado a la menor no dio resultados claros. Según lo que trascendió de fuentes judiciales, el protocolo habría arrojado que presenta lesiones que podrían ser compatibles o no con un abuso. Ante este resultado, Miguel Mauvecín, estableció una audiencia con la profesional que realizó el estudio. Por otra parte se espera la intervención del área de Protección de la Subsecretaría de Familia. Este organismo de la cartera social tiene a su cargo el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Además otro de los puntos en el que se centra la investigación judicial, es que la denuncia la radicó la hermana del novio de la menor el día lunes, cuando la adolescente se fugó del hogar el viernes. Ese lapso de casi tres días entre la fuga y la denuncia es el que genera dudas en los investigadores, por cuanto tampoco se tiene registrada una denuncia de los padres por fuga de la adolescente.

