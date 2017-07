Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 14 Julio 2017 10:07 Visto: 112 Twitter Las finanzas en Catamarca Aredes reconoció que la recesión afecta a todos El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia se refirió al recorte en el presupuesto a la Justicia, a otras áreas y dijo que ya se otorgó un incremento salarial que no se puede modificar. El ministro de Hacienda, Ricardo Aredes, se refirió a la situación financiera de la provincia. - eldiariodecatamarca.com.ar Ricardo Aredes salió a explicar a la prensa sobre los recortes que se efectuaron en el presupuesto 2017 y manifestó que no solo afectó al Poder Judicial sino también a todas las áreas del Gobierno. Al respecto dijo que esto obedeció a que la provincia recibió 110 millones de pesos menos por la coparticipación federal a raíz de la "situación de recesión que vive el país" y hubo recortes en todas las áreas. Sobre ello sostuvo que el Poder Ejecutivo previó las partidas necesarias para que el Poder Judicial pueda dar un incremento, como el que se dio para toda la administración provincial que fue del 20%. Aunque evitó polemizar con el ministro de la Corte, José Cáceres, recordó que el costo laboral de un empleado judicial es doble de lo que percibe un trabajador del resto de la administración pública. "El presupuesto de este año fue confeccionado conforme a las proyecciones que hizo Nación en cuanto a los recursos y en función de eso es que se distribuyeron las partidas a todos los organismos"-detalló. Al respecto dijo que" siempre las necesidades son superiores a las posibilidades financieras que tiene la Provincia y por eso no es que se haya recortado a un área específica por algún motivo en particular”. "Estamos recibiendo peticiones de todos los organismos del Estado. La recesión afecta a toda la comunidad en general y no solo a las áreas de la administración. Afecta a los empleados, a los comerciantes y a los empresarios"-destacó. Finalmente Aredes indicó que desde el Gobierno esperan que todos los organismos se ajusten a la pauta del 20% de incremento, inclusive la Justicia. En ese marco, señaló que en las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial está pautado un incremento del 20%. De esta manera también se refirió a que por este motivo el reclamo de los trabajadores de Capresca no fue aceptado, por cuanto indicó que reconocer esos ítems significaba un incremento salarial.

