Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 20:25 Visto: 14 Twitter Nacionales Arrojaron dos bombas molotov a la casa de su maestra para que los apruebe en un examen Fueron filmados por una cámara de seguridad La Justicia pampeana investiga dos ataques con bombas molotov contra la casa de una docente en la localidad de General Pico. Creen que los perpetraron alumnos suyos para que los apruebe en un examen. Los ataques fueron a la 1:30 y 5:30 de la mañana en el frente de la vivienda ubicada en las calles 111 y 16, en el barrio Norte de la ciudad. Ambos quedaron filmados por una cámara de seguridad de la vivienda, que los agresores trataron de destruir, pero no pudieron. En el primero participaron dos jóvenes y en el segundo, tres. No fueron identificados ya que taparon sus caras. La docente, cuyo nombre no trascendió, trabaja en varios colegios privados. Aunque es esposa de un famoso contador que también fue funcionario de la provincia, los investigadores están convencidos de que el ataque fue dirigido a la mujer debido a una nota que dejaron. "Aprobá a todas las escuelas privadas o esto no va a ser ni la mitad de lo que te voy hacer hija de puta". Además de las bombas tipo molotov, los atacantes arrojaron ladrillos contra el frente y quisieron prender fuego una ventana. Incluso, hubo un principio de incendio que fue sofocado por un vecino que pasaba por la puerta. La profesora y su pareja realizaron la denuncia, lo que dio lugar a una investigación a cargo de la División Criminalística de la policía pampeana y una causa caratulada como "Amenaza agravada por la utilización de material explosivo", e instruida por la fiscal Ivana Hernández. Fuente: Infobae

