Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 18:53 Visto: 10 Twitter Nacionales ANSeS apela para pagar menos en 200.000 juicios de jubilados Busca que la Corte Suprema defina el 铆ndice con que se ajusta el c谩lculo de haberes. ANSeS ya present贸 15 recursos extraordinarios ante la Justicia para reducir los montos reclamados ante la Justicia por m谩s de 200.000 jubilados. Con igual criterio tambi茅n viene apelando en los nuevos juicios y fallos de primera instancia. Se trata de los casos de demandas por reajuste del haber inicial por la falta de actualizaci贸n adecuada de los sueldos que se tomaron como referencia para calcular el haber mensual. El argumento oficial es que a partir de la sanci贸n de la ley de Reparaci贸n Hist贸rica, para determinar el sueldo promedio actualizado de los 煤ltimos 10 a帽os que se toman como base del monto de la jubilaci贸n, los jueces deben aplicar los indices de actualizaci贸n fijados en esa ley y no los que aplica la Justicia en base al antecedente del caso Elliff, aprobado por la Corte Suprema. Y es sabido que en la gran mayor铆a de los casos, los indices de Reparaci贸n Hist贸rica arrojan una remuneraci贸n promedio y un haber y un retroactivo inferiores. La controversia de 铆ndices abarca en particular a dos : hasta la sanci贸n de la ley de movilidad, la Justicia aplica el ISBIC ( salarios b谩sicos de la industria y la construcci贸n) y la ANSeS plantea que se aplique el RIPTE ( un indice salarial elaborado por Trabajo en base a los sueldos registrados). La diferencia no es menor. En el recurso extraordinario, la ANSeS reconoce por el per铆odo en litigio que el RIPTE arroja un incremento del 91% y el ISBIC del 183%. Punta a punta, el ISBIC m谩s que duplica el RIPTE, salvo en algunos a帽os. Eso determina que, con el RIPTE, en la mayor铆a de los casos, tanto el c谩lculo de la retroactividad como el reajuste del haber sean menores a los que surgen de los fallos judiciales. El escrito de ANSeS reconoce que 鈥渓a aplicaci贸n del ISBIC arroja una remuneraci贸n actualizada superior y por ende un salario promedio exagerado鈥. Adem谩s, ANSeS sostiene que 鈥渘o hay jurisprudencia del M谩ximo Tribunal que resuelva cu谩l es el indice que corresponde aplicar en estos casos. En efecto en el precedente Elliff no dispone un determinado 铆ndice para la actualizaci贸n de las remuneraciones tenidas en cuenta para la determinaci贸n del haber inicial鈥. En realidad, en el fallo Elliff la Corte Suprema confirm贸 el fallo de segunda instancia que hab铆a fijado la actualizaci贸n de las remuneraciones sin objetar que la sentencia de C谩mara ordenara aplicar el ISBIC. En base a ese pronunciamiento de la Corte, ya miles de jubilados cobraron sentencias con ese Indice y tambi茅n deber谩n cobrar as铆 los que ya tienen sentencia firme. Ahora, los jubilados en juicio deber谩n esperar que la Corte Suprema fije el 铆ndice que deber谩 aplicarse. Fuente: Clarin

