Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 18:54 Visto: 48 Twitter Nacionales La CGT anunció una movilización y le respondió a Bonafini: "Se debería informar mejor" La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización para el 22 de agosto luego de los incidentes producidos esta mañana durante un desalojo ordenado por la Justicia en la planta PepsiCo. Uno de los secretarios generales de la central, Juan Carlos Schmid, anunció que la protesta nace como una respuesta a los inconvenientes económicos que afronta el país. El gremialista informó además que harán un plenario el 28 de julio con el fin de elaborar un documento crítico contra el gobierno nacional. Además planteó distancia de la decisión política de impedir protestas y cortes de ruta. "Hacemos responsable al Poder Ejecutivo de que haya una desgracia en el país. El problema social no se resuelve con el bastón, se resuelve negociando en una mesa", planteó. Consultado por las declaraciones de Hebe de Bonafini, quien esta tarde lamentó que no hubiera mayor presencia de la militancia K en la toma de la planta de snacks de Vicente López, Schmid contestó: "Estuvo presente el secretario del Interior, se debería informar mejor". Y luego, el sindicalista se metió en el plano electoral: "Cuándo nos preguntan qué vamos a hacer, eso excede el marco sindical porque la pregunta encierra interrogantes políticos y lo político lo vamos a resolver en las urnas. Lo que nosotros tenemos que hacer es un golpeteo táctico y estratégico que permita influenciar en el resultado electoral y expresar el malestar de los trabajadores". Por su parte, Juan Carlos Acuña advirtió sobre la "desprotección con respecto al trabajo" y remarcó que la CGT "tuvo hasta ahora la prudencia necesaria". Y sentenció: "Si no arreglan esta situación vamos de mal en peor".

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626