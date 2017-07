Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 12:47 Visto: 229 Twitter Al mediodía Reclamo de justicia por un accidente fatal Un grupo de familiares de Susana Nieva se congregó este jueves frente a Casa de Gobierno para exigir que el responsable vaya preso. Se trata de la víctima de un trágico accidente vial, Susana del Valle Nieva, de 61 años, quien perdió la vida el 14 de marzo de 2016 cuando circulaba en una motocicleta junto a otra persona y fueron embestidos por un automóvil. Con pancartas y fotografías de la víctima, se instalaron pasado el mediodía de este jueves sobre calle Sarmiento exigiendo justicia, por cuanto el responsable del accidente sigue libre y la causa no tiene avances. El hecho ocurrió en la noche del 15 de marzo de 2016 sobre ruta nacional Nº 38, en inmediaciones del Polideportivo Policial, en el acceso sur de la ciudad, cuando Nieva circulaba en una motocicleta de 110 cc junto a Rodolfo Gómez, de 49 años. Alrededor de las 20:15 y metros antes de llegar a la avenida de Circunvalación, fueron embestidos por un Renault 12 que era conducido por Miguel Ángel Ruiz, de 52, que tras el choque los arrastró varios metros. Tras el accidente se hicieron presentes en el lugar varias ambulancias del SAME y pese a que fueron trasladados de inmediato al Hospital de Urgencias, la mujer falleció cuando llegaba al hospital y el hombre murió minutos después. Según manifestaron este jueves los familiares de Nieva, la justicia no realizó ningún avance en la causa, el conductor sigue libre y no tienen esperanzas que llegue a juicio. Por ello es que se movilizaron hasta Casa de Gobierno en reclamo de celeridad en la causa.

