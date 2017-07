Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 12:20 Visto: 28 Twitter Paro docente Maestros, furiosos con Vidal: no van a recuperar clases en vacaciones Los gremios presentaron una medida cautelar contra la Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para recuperar las clases por los días de paro durante el receso invernal. Ante la Resolución de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires de que los docentes recuperen los días de paro durante el receso invernal, los gremios presentaron ante la Justicia una medida cautelar y tomaron cinco jefaturas distritales. La Resolución 1131/17 de la Dirección General de Cultura y Educación que establece que aquellas instituciones educativas que permanecieron sin actividad durante días hábiles a partir del inicio de ciclo lectivo, deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica que se implementará en los días 17 al 21 de julio. Además, indica que las instituciones alcanzadas que aún no hayan completado el período de encuentros presenciales citados deberán completar los días asignados a jornadas institucionales. En el artículo tres, establece que las instituciones que no haya completado el plan de continuidad deberán hacerlo en el mes de diciembre durante los días hábiles continuos o discontinuos posteriores a la finalización del ciclo lectivo. El ministro de Educación bonaerense Alejandro Finocchiaro había subrayado que "el objetivo es que los chicos no pierdan el derecho elemental de la educación". Se trataría de una dos mil escuelas las que deberían recuperar las clases durante la primera semana del receso.

Fuente: MinutoUno

