Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 11:51 Visto: 116 Twitter Por cuestiones climáticas Este jueves no salió el vuelo a Catamarca El servicio previsto por Aerolíneas Argentinas en horas de la mañana no salió de Aeroparque a raíz de las malas condiciones climáticas en esta región. El vuelo Buenos Aires-Catamarca que debía salir en la mañana de este jueves se canceló. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo confirmó a EL DIARIO DE CATAMARCA, Rodolfo Riganti, gerente local de la empresa aérea, quien señaló que el “vuelo no salió de Aeroparque porque informaron que había bancos de niebla en Catamarca y La Rioja que impedían el normal aterrizaje”. Al respecto agregó que los pasajeros que necesitaban viajar a la mañana a estos destinos fueron reubicados en el “vuelo que llegó a Termas de Río Hondo, lo más cercano, por cuanto el aeropuerto de Tucumán está cerrado por refacciones”. En cuanto a los demás pasajeros informó que fueron reprogramados para “el vuelo de la noche, que de acuerdo al parte meteorológico, se va a realizar en forma normal y ya está completo”. RIganti manifestó que la demanda de pasajes a Catamarca “viene muy alta en esta temporada. Tenemos los vuelos completos hasta fin de mes y eso que de lunes a viernes hay dos. Luego hay uno el sábado y otro el domingo”. Por otra parte agregó que “es muy posible que la demanda se mantenga hasta agosto, pero en realidad estamos muy satisfechos con la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio desde que se recuperaron los dos vuelos a Catamarca”. Finalmente abogó para que el “buen tiempo acompañe las vacaciones de julio y la Fiesta del Poncho, a los efectos que los vuelos se puedan desarrollar en forma normal desde Buenos Aires a esta capital”.

