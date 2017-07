Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 10:58 Visto: 67 Twitter Sin llegar a un arreglo Se levantó el paro de los empleados de Capresca De esta manera el miércoles se reanudaron los cuatro sorteos de la Quiniela Oficial, en el marco de un conflicto donde los referentes gremiales quedaron con las manos vacías. La Quiniela Oficial reanudó desde el miércoles los cuatro sorteos diarios al caerse el paro en Capresca. - eldiariodecatamarca.com.ar Finalmente los trabajadores de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca decidieron levantar las medidas de fuerza que llevaban a cabo desde hace días y que paralizaron los sorteos de la Quiniela Oficial. Pese a no llegar a ningún tipo de acuerdo con las autoridades del organismo ni con el Ministerio de Hacienda en relación con el reclamo por los adicionales restringidos, los empleados volvieron a trabajar. Según manifestaron los referentes gremiales promotores de la medida a EL DIARIO DE CATAMARCA, hubo un “apriete” de los funcionarios de la Caja, a quienes acusaron de amenazar con sanciones a los que adhieran a las medidas de fuerza.



Según su versión, las autoridades lograron que gran parte de los empleados firmaran un acta en la que manifiestan que no quieren seguir con las medidas de fuerza y por lo tanto se produjo una división y los dirigentes quedaron expuestos. En tal sentido les dijeron que les iban a descontar los días de paro, a la par que no autorizaron la realización de asambleas en el organismo y por lo tanto la medida perdió fuerza. A esto se sumó la presión de los agencieros que no trabajaron por varios días. Frente a esta situación se levantó el paro sin haber logrado un acuerdo ni lograr la restitución de los adicionales que reclamaban. El pedido era por la devolución de tres items que les fueron restringidos por decreto en 2010. La Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca dejó de recaudar en concepto de apuestas una cifra superior a los 15 millones de pesos durante el conflicto. Hubo siete días sin sorteos y seis días solo con dos en lugar de cuatro. Desde el miércoles se reanudaron los cuatro sorteos.

