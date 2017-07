Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 09:46 Visto: 28 Twitter Nacionales Docente dijo en clase que la homosexualidad "es una enfermedad" y marchan en repudio Alumnos de un colegio religioso platense y de otros establecimientos de la ciudad realizar√°n una movilizaci√≥n "contra la homofobia institucional" despu√©s de que se viralizaran pol√©micos dichos en redes sociales. El acto de repudio se llevar√° a cabo hoy a las 13 en la puerta de la escuela Virgen del Pilar, en las calles 15 entre 33 y 34 de La Plata. En el audio, viralizado por los propios alumnos en Twitter, se puede o√≠r que un docente de Formaci√≥n Religiosa y de Pol√≠tica y Ciudadan√≠a plantea que "la homosexualidad es una enfermedad". "Puede venir de alguna vivencia terrible, pero en otros casos no. Si vos dec√≠s que un homosexual se puede curar o puede ordenar su vida, te denuncian; pero es una enfermedad", sostuvo el lunes pasado ante alumnos de 5¬ļ a√Īo el profesor durante una clase de Formaci√≥n Religiosa. Luego, en el audio se escucha que un estudiante le responde al docente que ser homosexual tiene que ver con "un sentimiento" y √©l responde que se pueden tener "muchos sentimientos". Luego, en el audio se escucha que un estudiante le responde al docente que ser homosexual tiene que ver con "un sentimiento" y √©l responde que se pueden tener "muchos sentimientos". En ese momento, realiza una analog√≠a entre la homosexualidad y la ludopat√≠a: "Si yo tengo ganas de ir a jugar al bingo y estoy todo el tiempo pensando en ir al bingo, es un sentimiento" y a√Īade que "puede ser un sentimiento, no digo que no; pero puede tener tratamiento". "Contra los dichos homof√≥bicos del profesor Hern√°n Patelli, lucha y organizaci√≥n, este jueves en 15 entre 33 y 34. Opresi√≥n no es opini√≥n", reza la convocatoria de los estudiantes, realizada a trav√©s de redes sociales. Un alumno de 5¬ļ a√Īo del Colegio Virgen del Pilar, que prefiri√≥ mantener en reserva su identidad, cont√≥ a T√©lam que "primero hicimos un 'escrache' virtual, porque sus palabras fueron muy retr√≥gradas. M√°s all√° de que es una escuela cat√≥lica, es discriminatorio hacia la comunidad LGTB". "Luego decidimos ir m√°s all√° y hacer algo presencial. Nos contactamos con centros de estudiantes de toda la ciudad, porque nosotros no podemos tener centro, y decidimos que ma√Īana haremos una movilizaci√≥n para repudiar al profesor porque esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo", analiz√≥ el estudiante. Precis√≥ que en varias oportunidades padres y alumnos elevaron quejas a los vicedirectores y maestros a cerca de dichos desafortunados del docente, pero destac√≥ que "no se nos escucha y por eso vamos a hacer este repudio pac√≠fico en el que vamos a discutir cuestiones vinculadas a la homofobia". Fuente: MinutoUno

