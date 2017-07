Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 13 Julio 2017 09:22 Visto: 29 Twitter Nacionales Los detenidos por el crimen de Dolores podrían recibir prisión perpetua Así lo indicó la fiscal local María Verónica Raggio, que caratuló el caso como "abusos sexual agravado, en concurso real con homicidio críminis causa". Claudio Ayuso, de 18 años, fue violado, asesinado a golpes y luego tirado en una fosa. Los dos detenidos por el crimen de Claudio Ayuso, el joven de 18 años que fue violado y asesinado en la ciudad bonaerense de Dolores, se exponen a una pena de "prisión perpetua". Así lo indicó la fiscal local María Verónica Raggio, que caratuló el caso como "abusos sexual agravado, en concurso real con homicidio críminis causa". En ese sentido confirmó que se sospecha que los detenidos cometieron el asesinato para ocultar la violación. Raggio dijo que se trata de un caso que "afecta especialmente a la comunidad de Dolores". "No estamos acostumbrados a este tipo de hechos", expresó sobre el impacto en la sociedad local, mientras advirtió que "la investigación recién empieza". La fiscal sostuvo que los indicios señalan que el asesinato se produjo en el frigorífico en el que fue encontrado el cuerpo del muchacho el pasado 9 de julio. Los detenidos, Matías López y Francisco Miño, de 21 y 18 años, respectivamente, incurrieron en "contradicciones" ante los funcionarios que los interrogaron cuando Ayuso permanecía desaparecido, confirmó la fiscal. López y Miño se negaron a declarar, uno de ellos asesorado por un abogado particular y el otro por un defensor oficial, mientras que ambos aprobaron someterse a exámenes de ADN. También señaló, en rueda de prensa, que "se hallaron manchas que podrían ser hemáticas en ropas que llevaba uno de ellos y son sometidas a pericias". "Por los elementos recolectados no habría más personas implicadas y el crimen se habría cometido en el lugar donde fue encontrado el cuerpo", explicó. En tanto, Verónica Orlandelli, la madre de Ayuso, manifestó su "bronca y odio" contra los autores del brutal ataque. Tengo mucha bronca, mucho odio, a mi hijo le arruinaron la vida, él salió a divertirse, quería volver a su casa y no lo dejaron" expresó Verónica Orlandelli, un día después que el cuerpo de su hijo fuera encontrado desnudo en el predio perteneciente a un frigorífico. La mujer reveló que cuando su hijo salió con amigos el viernes pasado tenía "un presentimiento" extraño e intentó hacerlo desistir. "Tenía un presentimiento, como madre, le dijo que se quede en casa, que está lloviendo. Tenía 18 años, ya no podía hacer más. Le pedí al hijo de un matrimonio amigo con el que estábamos tomando mate que lo alcance en la moto al lugar que quería ir", recordó en declaraciones televisivas. El cuerpo de Claudio fue encontrado este lunes dentro de una fosa del viejo Frigorífico Casasa, tras estar desaparecido desde el pasado viernes. La justicia comenzó a investigar el hecho, tras la denuncia realizada por la madre del joven quien contó en la comisaría local que su hijo había salido de su casa el pasado viernes sin plata y sin celular. Según las fuentes, el joven fue a la casa de un amigo, y luego con otros fue a un recital de Abel Pintos en la Plaza Castelli, de Dolores. Este lunes, la fiscal Verónica Raggio que estaba a cargo de la búsqueda del adolescente, ordenó realizar rastrillajes en toda la localidad y los efectivos policiales que participaron de los operativos encontraron el cuerpo de Ayuso dentro de fosa. El cuerpo, según las fuentes, fue encontrado en posición decúbito dorsal, semidesnudo y cubierto sólo por un calzoncillo y un par de medias. Tras realizarse la operación de autopsia, y según publicó el portal local Criterio Online, los peritos determinaron que al joven lo habrían asesinado entre unas 12 y 18 horas antes de ser encontrado. La autopsia reveló que el cuerpo de la víctima presentaba fractura de cráneo y signos de haber sido abusado sexualmente.

Fuente: MinutoUno

