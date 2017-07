PerdiÃ³ a su perro y lo busca con una emocionante carta que se volviÃ³ viral

Nadía, una joven fotógrafa oriunda de Diamante, Entre Ríos busca desesperadamente a su perro labrador llamado Milo, que está desaparecido desde el 30 de junio. La joven escribió una conmovedora carta en la que cuenta cómo es su mascota, y lo importante que es para su familia. "No tiene dueños, él tiene papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos... Él es nuestra familia y nosotros lo somos para él... Lo necesitamos", escribió en su cuenta de Facebook. El texto acompaña una foto en la que Nadia está embarazada y luce en su panza junto a Milo. "La panza todavía era chiquita, pero el ya sabia que venia un hermano y no quiso quedar afuera. Si bien soñaba con hacer una foto con la panza y el, no creí que fuera posible, porque el es una bola de energía... Nunca lo llamamos, el estaba en el patio jugando, entro solito, se sentó al lado mío y se puso a posar, como diciendo yo también soy de la familia, no pensaban sacarse una conmigo?, publicó la joven en la foto. "Si tenés a Milo, es necesario que sepas que el duerme cada noche en el living de nuestra casa, en su cucha de corderito cuando hace frío y debajo de la mesa en el verano... El calor no lo soporta, así que duerme cada siesta en nuestra pieza con aire acondicionado... Necesitas saber que le tiene mucho miedo a la pirotecnia, así que en las fiestas el se refugia abajo de nuestra cama y con música tranquila de piano", continúo la joven. Mientras continúa la búsqueda de Milo, la carta de Nadia se compartió más de 21 mil veces y recibió más de 1500 mensajes de solidaridad. Fuente: Minuto Uno