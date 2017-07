Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Julio 2017 18:18 Visto: 20 Twitter Nacionales Las trillizas abandonadas en San Justo finalmente están con su mamá Kiara, Ángeles y Milagros están en buen estado de salud y se encuentran en un hogar de refugio junto con su madre quien había denunciado violencia de género. El supuesto papá ya no aparece. Hace una semana se conoció la historia de las trillizas Kiara, Ángeles y Milagros quienes habían sido abandonadas por su madre en un hospital de San Juan. La noticia conmovió a todos y más de 300 familias se interesaron en adoptarlas. Finalmente, las nenas están con su mamá. El secretario de políticas integrales de Hurligham, Hector Rouillet, contó que las trillizas están desde el viernes pasado junto a su madre en un hogar sustituto. "Están muy bien, las nenas están 24 horas con la mamá que cuenta con todo un equipo que le está dando toda la contención que necesita", dijo Rouillet en declaraciones televisivas. En tanto, desde la Secretaría de Políticas de Género de Hurligham informaron que la mama de Kiara, Ángeles y Milagros había sufrido violencia de género. "Nosotros tomamos contacto con la madre a partir de la detección de una situación de violencia que ella había denunciado", contó en declaraciones televisivas Irene Blanco, secretaría de la entidad. "La Dirección de Políticas de Género está a la madre acompañando 24 horas y estamos trabajando con un abordaje social, psicológico y legal", precisó Blanco. En cuanto al padre de las nenas, Rouillet aseguró que "no apareció más" desde que se supo la noticia y que "la madre no lo reconoció nunca como padre", dijo. Kiara, Ángeles y Milagros nacieron prematuramente el 14 de abril. A pocos días de haberlas dado a luz, su mamá, que tiene otros nueve hijos y serios problemas de adicción a las drogas, las dejó en el Policlínico Central de San Justo y volvió a visitarlas apenas tres veces. Las nenas estuvieron bajo el cuidado de los médicos y enfermeros del hospital. Cuando nacieron, hace tres meses, las bebés pesaban apenas 600 gramos. Hoy, después de pasar varias semanas con asistencia respiratoria, están en 3 kilos. "La primera de ellas nació en su domicilio, la segunda en una Unidad de Pronta Atención de Hurlingham y la tercera en el hospital de Hurlingham. Luego las trasladaron al sector de neonatología de nuestro centro de salud. Desde el punto de vista médico están de alta. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626