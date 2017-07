Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 12 Julio 2017 09:13 Visto: 19 Twitter Investigación La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de una causa en la que es investigado De Vido Se trata de una causa por defraudación a la Administración Pública que también involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y en la que la OA es querellante. La Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso pidió la elevación a juicio del ex ministro Julio De Vido por la compra de material ferroviario en mal estado por más de 100 millones de euros. Se trata de una causa por defraudación a la Administración Pública que también involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y en la que la OA es querellante. En este expediente se investiga la compra de trenes en mal estado en el marco del “Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes”, aprobado en 2005 por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1683/05. El escrito presentado por OA señala que “De Vido, junto con su consorte de causa Ricardo Jaime, llevó a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público” en la que el Estado Nacional pagó entre 2007 y 2011 a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE la suma de 76.313.108,85 euros. Fuente: Télam

