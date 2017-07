Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 18:31 Visto: 25 Twitter Nacionales Elisa Carrió se niega a destituir a Gils Carbó por decreto: "Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes" La diputada oficialista rechazó la posibilidad planteada por algunos representantes de Cambiemos en el Congreso. En apenas dos mensajes de Twitter, Elisa Carrió se opuso a la posibilidad de remover por decreto a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Así, sentó su posición y se mostró inflexible ante cualquier opción que no sea el juicio político contra la jefa de los fiscales. Pablo Tonelli, diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, había deslizado la posibilidad de que el Gobierno remueva a la funcionaria (que hoy fue citada a indagatoria por irregularidades en la compra de un edificio) a través de un decreto. “Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación”, sentenció Lilita a través de su cuenta de Twitter. En otro tuit, le envió un contundente mensaje interno a sus pares de Cambiemos. “O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político”. Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de julio de 2017 “Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución", sostuvo la diputada, que busca renovar su banca compitiendo con “Vamos Juntos”, en la ciudad de Buenos Aires. Tonelli fue consultado hoy sobre la posibilidad de que el Gobierno apele a un decreto para destituir a la Procuradora, a la que el oficialismo acusa de ser una suerte de militante kirchnerista. "No lo descarto para nada", respondió el diputado del PRO a FM Blue . "Una cosa es respetar la institucionalidad y otra aceptar que funcionarios carentes de toda idoneidad y autonomía siga siéndolo", dijo. Críticas y repudio en Diputados Ricardo Alfonsín, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), también se refirió a las versiones de un posible "decretazo" que remueva a la Procuradora. “No tengo conocimiento ni de ese decreto”, dijo. Y aclaró: "No pienso apoyar ninguna decisión que suponga contrariar la Constitución Nacional y las normas del derecho vigente”. “Tanto como los corruptos me preocupan quienes piensan que se puede violar la Constitución y eso debería preocuparle al conjunto de los argentinos. El fin no justifica los medios”, sostuvo el diputado nacional de la UCR en declaraciones radiales. A su vez, el bloque del Movimiento Evita, integrado por cinco diputados, presentó un proyecto para repudiar la posible remoción de Gils Carbó. En el texto, al que tuvo acceso Clarín, se pide "declarar su preocupación y repudio, al sistemático hostigamiento que Mauricio Macri, titular del Poder Ejecutivo Nacional, está teniendo frente a la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó" y agrega que "dicho hostigamiento, violatorio de la división de poderes y la república, se suma a las distintas acciones de disciplinamiento que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Poder Judicial". Los pedidos de juicio de Lilita

Elisa Carrió ya presentó varias veces su pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales designada por Cristina Kirchner. El primero fue en 2013, luego ese mismo documento fue ampliado y presentado otra vez en junio de 2016. Y además, se hizo una última ampliación, luego del escándalo por la compra de un edificio de la Procuración. Al ampliar por última vez el pedido de juicio político, Carrió mencionó cuatro causales de destitución. Detalló: “Sostuvimos que existían al menos tres causales por las cuales oportunamente promovimos el juicio político: ‘la ilegal designación de fiscales mediante mecanismos y su falaz justificación’, ‘el posible encubrimiento en su actuación para promover la investigación en delitos de acción pública y conocimiento general, la parcialidad en la tarea desempeñada en violación a los deberes del funcionario público’ y ‘la grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático' (...) Ante los nuevos hechos en relación a las diversas operaciones inmobiliarias realizadas por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, las que estuvieron caracterizadas por la falta de transparencia, se vuelve a ampliar este pedido de enjuiciamiento.” La líder de la Coalición Cívica reforzó así la postura que viene teniendo desde que objetó por primera vez a la Procuradora. El único camino para sacarla ─afirma─ es a través del juicio político. Así lo expresó cuando se instaló en el Congreso la posibilidad de hacer una ley para recortar el poder de la funcionaria judicial. La idea era acortar el mandato de la Procuradora a cuatro años, lo que iba a hacer que el ciclo Gils Carbó se considerara cumplido. El paso siguiente era que dejara el cargo. No obstante, Carrió fue categórica el rechazar ese camino. "El mecanismo para destituirla es juicio político, no hacer una ley con nombre y apellido", sentenció entonces, según confirmaron a Clarín fuente de su entorno. Ahora, antes la posibilidad de "renunciar" a Gils Carbó a través de un decreto, la principal líder del presidente Mauricio Macri vuelve a decir no. Y agrega: nadie la obligará a hacerlo. Fuente: Clarin

