DecisiÃ³n judicial: un abogado mediÃ¡tico se queda con la mitad de los fondos de campaÃ±a del PJ

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 18:31 Visto: 26 Twitter Nacionales Decisión judicial: un abogado mediático se queda con la mitad de los fondos de campaña del PJ Fernando Burlando competirá en las PASO contra Florencio Randazzo, apoyado por Mario Ishii. Tuvo dos fallos en contra pero la Cámara Nacional lo autorizó. Fernando Burlando será, al fin, candidato del peronismo bonaerense y, como tal, tendrá altísima rotación en los spots de radio y TV de la campaña electoral que arranca el 24 de julio. A partir de un fallo judicial que validó su postulación, se confirma que habrá primarias en el Frente Justicialista bonaerense y que Florencio Randazzo, hasta ahora el único postulante, deberá compartir los minutos de difusión en medios y los fondos de campaña. La Cámara Nacional Electoral (CNE), el máximo organismo en ese renglón judicial, autorizó la lista de diputados nacionales que encabeza el abogado mediático e hizo lo propio con la boleta para el Senado que postula a Gastón Yañez Boltón, jefe de Gabinete del municipio de José C. Paz. De ese modo, el espacio Cumplir de Randazzo tendrá rival en la primarias del peronismo bonaerense a la lista "Lealtad y Dignidad" por la que compiten Burlando, Yañez Boltón y, para senador bonaerense, Mario Ishii, el promotor de ese espacio. El fallo fue considerado "histórico" por el sector de Ishii porque contradice tres acciones anteriores: el rechazo que la Junta partidaria hizo de las listas, por considerar que no cumplían las condiciones, la resolución en el mismo sentido que firmó el juez federal con competencia electoral Juan Manuel Culotta y la posición que expresó, según consta en el fallo, el fiscal electoral. Así y todo, la CNE -que preside Santiago Corcuera y completa Alberto Dalla Vía- oficializó las listas del grupo Ishii con un argumento discutido por los apoderados del PJ: en el fallo, la Cámara toma en cuenta el rechazo que hizo la junta y ratificó el juez, pero expone que a la hora de cotejar el expediente, las listas presentaron la documentación imprescindible para ser autorizadas como candidatos. "Es peligroso: la Cámara sienta el precedente para que, en adelante, los candidatos y sectores directamente no cumplan con los plazos establecidos para presentar listas en la Junta partidaria y lo hagan, directamente, cuando apelen ante la Justicia federal o ante el tribunal" explicaron, molestos, desde el sector de Randazzo. Burlando llevó hasta el final la pulseada judicial, un rubro en el que es conocido por sus destrezas. En cambio, José Ottavis -que también había sido doblemente rechazado- pero que desistió de continuar la demanda en la Cámara Nacional Electoral. Fuente: Clarin

