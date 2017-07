Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 17:52 Visto: 26 Twitter Nacionales Marcelo Montolivo es acusado de violar a su hija y lo busca la Interpol Se trata del ex guitarrista de Los Baraja y fundador de varios sellos discográficos, Marcelo Montolivo, quien está acusado de abusar de su hijastra durante años. Fue condenado a 8 años de cárcel, se fugó y tiene captura internacional. El músico, periodista y empresario musical Marcelo Montolivo fue condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en reiteradas ocasiones y agravado por la situación de convivencia, contra una menor de edad. Poco antes de conocerse la sentencia, Montolivo se dio a la fuga y hoy tiene pedido de captura internacional: su nombre figura en la lista de buscados por Interpol. La causa en la que se halló culpable a Montolivo data de febrero de 2012, cuando su ex hijastra, en ese entonces de 17 años, denunciara junto a su madre al músico, ex pareja de esta última, quien abusara sexualmente de la menor desde que tenía 8 años hasta sus 15, según publicó la revista Rolling Stone. Dichos actos fueron probados mediante diversas pericias psiquiátricas y registros de daños físicos de los que pudieron dar fe distintos médicos que atendieron a la víctima entre 2001 y 2010. Durante esos años, las constantes amenazas de Montolivo, quien aseguraba querer a la chica "como a una hija", hacían que ella no confesara lo que realmente vivía cuando su madre salía temprano al trabajo, cuando dormía o cuando paseaba a solas con él. Las pericias arrojaron también que la nena padeció el llamado Síndrome de Estocolmo. En las declaraciones resumidas en el fallo, al cual accedió Rolling Stone, el ahora prófugo "se aprovechó de la minoridad de la denunciante y de la situación de convivencia para efectuar actos abusivos consistentes en exhibirse desnudo frente a la damnificada, tocar sus partes íntimas y someterla a acceso carnal". Los abusos se sostuvieron entre los 8 y los 15 años de la víctima. El 26 de agosto de 2014, el tribunal dictó la sentencia original, y el último febrero la Corte ratificó la condena. Pero poco antes de darse a conocer, Montolivo desapareció, y de ahí surge este pedido de captura internacional. Montolivo es un hombre muy conocido en el negocio musical. Comenzó su carrera en los 80 como parte de la segunda generación del punk argentino. Su banda Los Baraja integró el compilado Invasión 88, en el que se dieron a conocer grupos como Attaque 77 y Flema. Después fue guitarrista de Celeste y La Generación, se sumó brevemente a Los Visitantes y en los 90 lideró Medusa. Por ese entonces su perfil se amplió hacia otras áreas de la industria. Fue uno de los impulsores de sellos como Ultrapop y Discos Voladores. Luego trabajó en BMG y en Musimundo. Desde 2004 era director artístico y productor musical en Music Brokers, sello que tuvo gran éxito comercial con compilados como Bossa N' Stones. También fue periodista y crítico musical: escribió en Rolling Stone, Los Inrockuptibles y Página/12, entre otros medios. Fuente: Minuto Uno

