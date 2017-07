Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 11:26 Visto: 55 Twitter Augusto Barros “Cáceres habló desde la barricada política y no como un juez” El diputado provincial salió al cruce de las expresiones vertidas por el presidente de la Corte de Justicia sobre un supuesto recorte en el presupuesto a la Justicia Augusto Barros criticó duramente las expresiones del presidente de la Corte, José Cáceres. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Augusto Barros se mostró sorprendido “por la falta de mesura de un miembro de la Corte. José Cáceres habló más parecido a un político de barricada que a un juez”. “Además sobre el aumento del presupuesto de la Corte, que pide 100 millones de pesos más, me parece que está dirigido a las designaciones cuantiosas que hay en la Justicia. La Policía Judicial, por ejemplo, no ha acrecentado su personal desde su creación”-sostuvo. Luego dijo que “habría que preguntarse a dónde fue a parar el Presupuesto. Hay quejas permanentes sobre el accionar de la Justica como la inseguridad, minoridad o violencia de género. Son los menos indicado de hablar de transparencia”. El legislador por el Frente para la Victoria destacó que “sabemos de la cuestión de empleados en situación precaria. Pero este gobierno ha comenzado a transferir la situación de revista que dejó otro gobierno. En 5 años hemos ido cambiando esta situación”.

“Cáceres debería ser un poco más cuidadoso en sus expresiones. Es sabido las vinculaciones de familiares en la Justicia por las designaciones que efectúan. Tal vez esa sea su preocupación por el dinero que reclama”-agregó. Finalmente Barros dijo que además que el trámite “por los 100 millones de pesos no ha seguido la vía que corresponde. Vino directamente a la Cámara de Diputados cuando debería haber pasado por los organismo pertinentes”. “Está desesperado por cien millones para una Justicia que en algunos casos no está bien aplicada. Hemos notado una gran falencia en la resolución de los casos. Los números sobre denuncias y la resoluciones de la Justicia no se condicen”-señaló finalmente.

