Se recupera camionero de FiambalÃ¡ herido por piratas del asfalto

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 11:19 Visto: 138 Twitter En Tucumán Se recupera camionero de Fiambalá herido por piratas del asfalto Se trata de César Ramón Bordón, quien fue atacado a tiros el lunes a la madrugada en la autopista Famaillá-Tucumán. Un camionero de Fiambalá fue atacado por una banda de piratas del asfalto el lunes. - eldiariodecatamarca.com.ar Bordón y su acompañante, Exequiel Díaz, ambos oriundos de Fiambalá, departamento Tinogasta, habían viajado a la vecina provincia en un camión Iveco, de color blanco, para comprar verdura en el Mercofrut. Alrededor de las 04:30, sobre la autopista, un automóvil se les cruzó adelante y los ocupantes exigieron que se hicieran al costado. Ellos no hicieron caso y siguieron camino mientras los desconocidos los perseguían. Los dos ocupantes del camión llegaron al Mercofrut a toda velocidad. Bordón había resultado baleado luego de que los piratas del asfalto les dispararan doce veces y los persiguieran a lo largo de seis kilómetros con intenciones de robo. Varios de los proyectiles dieron solo sobre la carrocería, pero una de las balas atravesó la puerta del conductor e hirió a Bordón en el tobillo izquierdo. No obstante, no se detuvo. Ayer fue atendido y le extrajeron un proyectil de su tobillo. Fuentes policiales indicaron que debieron hacerle varios estudios antes de operarlo para extraerle la bala porque el hombre es diabético. Por la tarde le dieron el alta. Luego se comprobó que ocho proyectiles impactaron en la carrocería. En Tucumán se informó que los ataques que sufren los camioneros cuando se dirigen a comprar frutas y verduras a distintos puntos de Tucumán están perjudicando a la actividad, y son frecuentes según Juan Carlos Medina, presidente del Centro de Productores.

