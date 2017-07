Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 10:35 Visto: 323 Twitter Opinión de un arquitecto “Los concejales deberían iniciar juicio político al intendente Jalil” Lo dijo Luis Ramón Guerrero sobre el accionar del jefe comunal capitalino por la destrucción del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad. La remodelación de paseos públicos y demolición de casonas, entre las críticas del arquitecto Guerrero a la gestión Jalil. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el arquitecto manifestó su preocupación por la “desaparición de los vestigios de la historia en la preservación de edificios de Catamarca”. “Es evidente que hay responsables en la destrucción de la identidad cultural. Vemos desde hace varios años que no se protege el patrimonio cultural que está establecido por la Ordenanza 2583/93”-agregó. Al respecto dijo que “tenemos ordenanzas y concejales que ya deberían haber actuado por este accionar del intendente. Los ediles deberían iniciar un juicio político por mal desempeño en sus funciones”. Para ello enumeró las obras que se hicieron sin respetar la Ordenanza de conservación del patrimonio arquitectónico como “la plaza 25 de Agosto, 25 de Mayo, Virgen del Valle y el paseo General Navarro”. En tal sentido dijo que “muchos colegas hemos expuesto que ese piso de hormigón articulado que le llaman adoquín, va a tener un problema con el tiempo, porque va a quedar ondulado. No es el adecuado para el tránsito incesante de los vehículos”. “Acá se trata de un abuso de autoridad. Porque no se respetó lo que está establecido en esta Ordenanza. Todas estas plazas, casonas del micro centro y otros edificios están protegidos. Se los modificó sin respetar sus formas originales”-sostuvo. Tras mencionar los casos de la peatonal Rivadavia dijo que “hay complicidad de varios actores. Lamentablemente son gobiernos de familia que hacen en función de sus intereses. Tienen dinero para comprar terrenos para cualquier cosa, menos para lo que se necesita”-finalizó.

