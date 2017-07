Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 11 Julio 2017 09:44 Visto: 33 Twitter Nacionales Aeroparque: un taxista secuestró a un pasajero porque no tenía para pagarle Un taxista secuestró a un pasajero en Aeroparque porque no tenía para pagarle el viaje. La víctima fue un adicto en recuperación, cuya mujer pagó un rescate de $2.600. El captor fue detenido. Un taxista secuestró a un pasajero en el Aeroparque Jorge Newbery porque no tenía para pagarle el viaje. Después de cobrar un rescate de 2.600 pesos, lo liberó en la zona de Retiro. Todo comenzó cuando el pasajero, un joven en tratamiento de rehabilitación a las drogas, volvía de Mendoza de visitar a su familia y debía regresar a la clínica neuropsiquiátrica donde trata su adicción. En Aeroparque, el joven se subió a un taxi y tras realizar el viaje argumentó que no tenía dinero. Fue entonces que el taxista decidió secuestrarlo y pedir un rescate de 2.600 pesos.



La mujer de la víctima, que vive en Mendoza, pagó el rescate a través de un servicio de envío de dinero. Luego, el pasajero fue abandonado cerca de la estación de trenes de Retiro. La denuncia a la policía fue realizada por las autoridades del neuropsiquiátrico situado en Carlos Gardel al 2100, en Boulogne, luego de que la mujer del paciente llamara al instituto para contar lo que sucedía. Luego de una investigación, los policías detuvieron al taxista, de 34 años, en el cruce de General Olazábal y General Miguel Soler, en las inmediaciones de la comisaría de Ituzaingó.

Fuente: MinutoUno

