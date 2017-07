Detuvieron a 5 prÃ³fugos por delitos de lesa humanidad

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a cinco ex oficiales de la Armada acusados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer ciudadanos durante la última dictadura militar. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, que precisó que las detenciones se produjeron en el allanamiento de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca, a raíz de una investigación para dar con el paradero de los prófugos. Se trata del ex almirante Rodolfo Carmelo Francisco Luchetta; el ex capitán de navío Heberto José Rubattino; el ex suboficial mayor Luis Oscar Conti y del ex capitán de navío Mario José Bilesio, mientras que en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza se aprehendió al ex capitán de fragata Pedro Eduardo Giromini. Fuente: Minuto Uno