Lucia exigiÃ³ a las mineras tomen el 70% de trabajadores de Catamarca

Las empresas contratan mano de obra foránea Lucia exigió a las mineras tomen el 70% de trabajadores de Catamarca Fue durante un conclave en el que estuvieron la mayoría de los actores del sector a quienes les advirtió que la Dirección de Inspección Laboral efectuará controles. Corpacci estuvo acompañada del ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, y el anfitrión Rodolfo Micone, secretario de Minería.-eldiariodecatamarca.com.ar La gobernadora, Lucía Corpacci, exigió a empresarios mineros a cumplir con la normativa local que exige a las firmas que se instalen en Catamarca que el 70% de su mano de obra sea catamarqueña. En ese marco, anunció a que la Dirección de Inspección comenzará a realizar controles para corroborar si se cumple o no con la normativa. Los dichos de Corpacci se produjeron en una reunión de empresarios organizada por la Secretaría de Minería para explicar los alcances del recientemente firmado Pacto Federal Minero, el potencial minero y para invitarlos a participar en la Expo Productiva que se concretará en septiembre. Al evento, que se realizó en un hotel céntrico, asistieron más de 40 empresarios, entre los que se encontraban representantes de Liex, Minera Alumbrera, YMAD, CAMYEN y varias más.



Según dijeron los empresarios que estuvieron en la reunión, la mandataria adelantó que en los próximos días comenzarían a realizarse controles por parte de la Dirección de Inspección Laboral porque ella sabía que varias empresas no cumplían con el 70% de mano de obra catamarqueña que se les exige a las empresas cuando obtienen una concesión. En ese marco, cuestionó que varias empresas contratan los servicios de logística de otras provincias.



Corpacci dijo que este mensaje era porque se hacía eco del reclamo que le habían hecho pobladores del interior provincial.



La exigencia de la mandataria surge de la normativa minera provincial, que obliga a las empresas, cuando consiguen la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría, a contratar en un 70% de su mano de obra a catamarqueños.



El discurso y el tono que utilizó Corpacci sorprendió a algunos de los asistentes, aunque algunos interpretaron que sus palabras estuvieron dirigidas a las empresas de litio que comenzaron a instalarse en Catamarca y que todavía no tienen tantos servicios locales.

