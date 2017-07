Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Julio 2017 12:23 Visto: 115 Twitter En plaza 25 de Mayo Nuevo reclamo de precarizados de la Salud Pertenecen al programa Argentina Trabaja y son los que vienen solicitando ser incorporados a planta. Un grupo de precarizados de Salud marcharon este lunes a plaza 25 de Mayo. - eldiariodecatamarca.com.ar Un grupo de beneficiarios de este programa social marcharon nuevamente el lunes a la mañana hacia Casa de Gobierno, para reclamar por la fuente de trabajo de alrededor de 50 trabajadores que se desempeñan en distintos centros de salud. Al respecto José Traverso, referente de los Autoconvocados de la Salud y que oficia de portavoz de estos beneficiarios, manifestó a EL DIARIO DE CATAMARCA que “la situación es la misma que desde hace dos meses atrás”. Al respecto dijo que hace tiempo “se nombraron trece precarizados en los hospitales de esta ciudad lo que sentó un precedente. Luego se firmó un acta con autoridades de Salud que se comprometían en ir absorbiendo a esos trabajadores”. “La última vez que vinimos a la plaza, el ministro Gustavo Saadi se comprometió en ver la situación de esta gente, pero resulta que hasta la fecha no tuvimos novedades y parece que ya se olvidaron”-agregó. Al respecto indicó que esto es “una cuestión inclusive de beneficio para Salud. Porque si estas personas no trabajan, no hay quien limpie los hospitales, haga las camas o prepare la comida. Esto es una ecuación muy simple”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626