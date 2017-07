Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Julio 2017 12:11 Visto: 342 Twitter Desde el martes Jornadas de sanación en la parroquia Sagrado Corazón Estarán a cargo de la misionera chilena Isabel Margarita Rojas Leiva y son organizadas por la Renovación Carismática Católica de Catamarca. Entre martes y jueves se llevarán a cabo Jornadas de Sanación en la Parroquia Corazón de Jesús. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo manifestó este lunes al periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, la predicadora chilena quien estará en Catamarca hasta el jueves 13 de julio de estas jornadas. “Serán tres noches de evangelización y sanación interior, del 11 al 13 de julio, en el templo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en calle 1 de Mayo, frente a la plaza 25 de Agosto”-sostuvo. Bajo el lema “Vamos, levántate que te está llamando”, la predicadora es una misionera consagrada oriunda de Chile, quien durante todo el año recorre diversos países predicando el Evangelio. Pertenece a la comunidad naciente llamada Misioneras Laicas Consagradas en el Espíritu Santo y dijo que es la “primera vez que entro a Catamarca. Siempre he pasado rumbo al norte pero llegué hasta la Terminal”. “Ahora vengo a contar como empieza mi proceso de sanación con dos sacerdotes en Chile. Con los retiros tuve la sanación de mi alma. Allí me dio fuerza para salir. Porque toda herida física es porque está herida el alma”-agregó. Finalmente la misionera dijo que “la herida más grande es el flagelo decir que nadie me ama. La que produce el mayor dolor es no sentirse amado. El descubrirme que Dios nos ama incondicionalmente es donde se inicia la sanación”. También dijo que existe “la herida social, la pobreza. Por eso este proceso de sanación para dejar de idolatrar a políticos o deportistas y buscar al Dios que uno siempre vuelve. Padre que te ama y que te libera que es nuestro Señor Jesucristo”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626