Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 10 Julio 2017 09:03 Visto: 36 Twitter Nacionales Pese a que les descuentan el día, los maestros porteños paran mañana El titular de Ademys, Jorge Adaro, ratificó el paro de los maestros porteños previsto para este martes. "No acataríamos una conciliación obligatoria", sostuvo el sindicalista El secretario general de Ademys, Jorge Adaro, confirmó que este martes habrá paro docente en la ciudad de Buenos Aires y anticipó que "no acatarán" un posible conciliación obligatoria. "Este martes los docentes vamos al paro y a priori no acataríamos la conciliación obligatoria", adelantó este lunes el líder sindical en declaraciones radiales. De esta manera, los gremios docentes endurecieron su postura ante el gobierno porteño, luego de que la ministra de Educación, Soledad Acuña, rechazara la medida de fuerza y anunciara que se le descontará el día de trabajo a quien decida adherirse a la huelga. "Después de que anunciamos el paro, nos llegó una convocatoria para este jueves a las 15. Pero no vamos a levantar la medida de fuerza", señaló Adaro.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626