Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 08 Julio 2017 11:35 Visto: 86 Twitter Nacionales Santa Cruz: no empezaron las clases y amenazan con cárcel a los directores Es para aquellos que no informen qué docentes hacen paro. La ministra del área se "atrincheró" en su despacho. Una provincia donde hasta ahora no empiezan las clases, una ministra que se “atrinchera” en su despacho, familias que salen a buscar maestros particulares, amenazas de cárcel a directores de escuelas. La historia tiene todos los condimentos del más puro realismo mágico y podría dar para una novela, pero el problema que es bien real y que hay decenas de miles de chicos como víctimas, a quienes no se les cumple el derecho a la educación del que sí gozan el resto de los argentinos de su misma edad. Cuando falta una semana para que arranquen las vacaciones de invierno, unos 70 mil chicos de Santa Cruz ni siquiera empezaron las clases por una huelga docente que se va extendiendo semana tras semana. En la provincia hay 89 mil alumnos en todos los niveles y la huelga tiene 80% de adhesión, según las estimaciones de la agencia Opi Santa Cruz. Y si bien esta semana la provincia recibió 580 millones de pesos del gobierno nacional -con los que pagaron junio y el aguinaldo- el conflicto se profundiza cada vez más. Hoy los docentes deciden si continúan la huelga la semana próxima. Los gremios ahora reclaman la devolución de los días de paro (dicen que fueron descontados en forma indiscriminada y que llegan hasta el 70%) así como la reapertura de las paritarias. Hasta ahora, solo les ofrecieron un 3% de aumento en una reunión que se hizo en marzo. Pero además, el gobierno de Alicia Kirchner dictó una serie de medidas que irritaron aún más a los docentes. Una de ellas es la declaración de “ilegal” de las medidas de fuerza y la circular que llegó a los directores de escuelas donde les informan que si no llenan el listado mensual con la cantidad y nombre de cada docente que adhiere al paro, estarán cometiendo no solo una falta administrativa (posible sumario) sino también “una falta penal, con la posibilidad de 1 a 6 años de arresto”. Los directivos no suelen llenar ese formulario, porque adhieren al paro o porque se sienten presionados por sus colegas. Para Pedro Cormak, titular de Adosac -el gremio docente mayoritario - el gobierno busca “quebrar el conflicto” y no encontrarle una solución. “Es la primera vez que nos amenazan con aplicar el código penal en un conflicto sindical. ¿Qué derecho humano defienden? ¿De qué política nacional y popular se trata?”, le dijo a Clarín. Una delegación de Adosac se dirigió el miércoles a la sede del Consejo Provincial de Educación de Río Gallegos para hacer una “ocupación pacífica”. La ministra Cecilia Velázquez se “atrincheró” en su despacho y ya lleva tres días sin salir. Dice que lo hace porque allí “se administra todo el sistema educativo de la provincia, el sistema de liquidación de haberes y direcciones que administran los trabajos que tienen que ver con lo pedagógico” La sede de Caleta Olivia ayer también permanecía ocupada. En el medio están las familias , que debe readaptar sus vidas a un año sin clases. Algunas, las que pueden, optaron por medidas extremas y enviaron a sus hijos a estudiar a otras partes del país, como ya informó Clarín. La mayoría manda a los chicos a clases particulares, algunas brindadas por docentes jubiladas. En algunas escuelas hay clases de “fortalecimiento” que dan los mismos maestros que están de paro: media hora en la que los chicos “solo hacen unas cuentas y les dan para leer un poquito”, según dijo a Clarín Nahir Castillo, madre de tres hijos, dos de ellos en la primaria. Todavía no queda claro cómo se recuperarán los contenidos educativos cuando vuelva la normalidad. La experta Inés Aguerrondo propone algunos caminos. “Habría que hacer un plan providencial, con ejercicios y materiales para que trabajen las familias con los chicos. Puede ser a través de Internet, como se hizo cuando fue la gripe A. Otra posibilidad es que los chicos que estos días pudieron aprender les enseñen a los otros”, dice la experta y agrega: “En algunas escuelas se puede armar una especie de doble turno donde se dé más horas de clase por día para desarrollar todo el programa en menos meses, o que se trabaje ‘por proyectos’ juntando contenidos de dos grados”. Fuente: Clarin

