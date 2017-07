VolviÃ³ "salt and ice challenge", el peligroso juego entre los mÃ¡s jÃ³venes

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 08 Julio 2017 11:14 Visto: 20 Twitter Mundo Volvió "salt and ice challenge", el peligroso juego entre los más jóvenes Se trata de un desafío que había sido furor hace unos años pero ahora volvió a viralizarse a través de las redes. El peligro es que puede generar quemaduras graves en apenas unos segundos que pueden dejar marcas de por vida. Tan simple como poner sal y hielo sobre el brazo. Así es el desafío "Salt an Ice Challenge" que había sido furor hace unos años pero ahora los más chicos vuelven a practicarlo. Se trata de una tonta pero peligrosa práctica que puede generar quemaduras de tercer grado en apenas segundos. Es que la sal provoca una reacción química con el hielo que hace disminuir la temperatura mucho más rápido. Incluso, algunos lo utilizan en el freezer para congelar de forma más rápida las bebidas. Esto provoca que en cuestión de segundos la piel comience a "congelarse y provoca quemaduras que pueden llegar a ser muy graves. El desafío consta de subir un video a las redes sociales mostrando la práctica y cómo quedaron las quemaduras. Sin embargo no tienen conciencia de que se trata de una actividad muy peligrosa que puede terminar en el hospital. Padres y docentes de distintas partes del mundo alertan sobre esta nueva problemática para evitar que otros hijos repitan esto que podría dejar una marca de por vida. Fuente: MinutoUno

