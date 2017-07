Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 08 Julio 2017 10:29 Visto: 26 Twitter Mundo Francisco: "Me preocupa el G20 porque afecta a los migrantes" "Temo las alianzas muy peligrosas entre potencias que tienen una visi贸n distorsionada del mundo", dijo el Papa en referencia a la cumbre de los jefes de Estado del G20, que se realiza en Hamburgo. El papa Francisco expres贸 hoy su "preocupaci贸n" por la cumbre de los jefes de Estado del G20, que se realiza en Hamburgo, porque el encuentro "afecta sobre todo a los migrantes". "Temo las alianzas muy peligrosas entre potencias que tienen una visi贸n distorsionada del mundo: Estados Unidos y Rusia, China y Corea del Norte, Putin y Asad en la guerra de Siria", asever贸 Jorge Bergoglio en un di谩logo con el fundador del diario La Repubblica

publicado este s谩bado por el matutino itaiano. "El peligro concierne a la migraci贸n. Nuestro problema principal y desgraciadamente cada vez mayor en el mundo de hoy es el de los pobres, los d茅biles, los excluidos, de los que los migrantes forman parte", explic贸, denunciando los pa铆ses que "tienen pocos pobres locales y temen la invasi贸n de los migrantes". "Es por eso que el G20 me preocupa: afecta sobre todo a los migrantes", finaliz贸 Francisco en el di谩logo que mantuvo el jueves pasado con el periodista Eugenio Scalfari, de 93 a帽os. Ayer, el Pont铆fice hab铆a enviado una carta a la canciller alemana Angela Merkel para pedir al resto de los participantes del encuentro soluciones no traum谩ticas" para "el drama de las migraciones". Fuente: T茅lam

