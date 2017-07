La Salada: nuevas escuchas reflejan la impunidad con la que operaba la banda de Jorge Castillo

El sobrenombre "Taco" deviene de "taquero", la denominaci√≥n que en el bajo mundo del delito se les da a los comisarios. Peralta no lo era. Estudi√≥ la carrera de suboficial, as√≠ que su m√°xima aspiraci√≥n era llegar a capit√°n. Su carrera se cortar√≠a antes. Pero eso √©l no lo sab√≠a. Tampoco que a partir de ese domingo sus meses en la fuerza estaban contados y que su horizonte era la c√°rcel. No era "taquero" pero ten√≠a aire de mandam√°s; pisaba fuerte en las calles de Budge, en las entra√Īas de La Salada, la mayor feria ilegal del planeta. Ten√≠a con qu√© chapear y lo hac√≠a valer, dentro y fuera de la fuerza. Era uno de los lugartenientes de Jorge Castillo, el "Rey" del lugar, el due√Īo de Punta Mogote, el hombre que mov√≠a unos $900 millones semanales, de los cuales casi un 25% se le iban "en sobres con guita para la cana y la pol√≠tica", como una vez le confi√≥ y √©l mismo pudo corroborar. Ese 8 de noviembre, la justicia grab√≥ cuatro conversaciones que el polic√≠a mantuvo dos veces con Oscar Arrieta, alias "Osqui", acusado por el fiscal de Lomas de Zamora Sebasti√°n Scalera como integrante de la asociaci√≥n il√≠cita que lideraba Jorge Castillo para apretar y extorsionar a los puesteros que vend√≠an mercader√≠a ‚Äďde manera ilegal- en las diez cuadras que rodeaban al complejo La Salada. La tercera llamada fue con otro empleado de "El Rey" que todav√≠a no fue identificado, pero que era parte del entramado mafioso del "Clan Castillo".

Estas tres escuchas, que son reveladas de manera exclusiva por Infobae, demuestran la impunidad con que se manejaban para "apretar" a los puesteros, muchos de ellos de nacionalidad extranjera, para "arreglar" bajo coacci√≥n y uso de la fuerza ‚Äďsi era necesario letal- con la familia Castillo "el cobro de c√°nones" para poder trabajar, el pago de "seguridad" y hasta de "limpieza". Los cobros compulsivos iban desde montos fijos semanales, hasta una participaci√≥n en las ganancias de hasta un "50 por ciento". Los audios tambi√©n ratifican la complicidad de la polic√≠a bonaerense, no solo de Lomas de Zamora, que amparaba y participaba de las extorsiones y la recaudaci√≥n espuria; sino tambi√©n de otras reparticiones, como la de La Matanza. Ese mismo domingo, mientras por las calles de la Ciudad de Buenos Aires se realizaba una nueva Marcha del Orgullo por la diversidad sexual, marcada por el clima electoral del balotaje electoral del 22 de noviembre, y que llevar√≠a a la presidencia de la Naci√≥n a Mauricio Macri, "Taco" tambi√©n habl√≥ con su patr√≥n quien claramente enojado le asegur√≥ que si no se levantaban los puestos de La Ribera, √©l mismo llamar√≠a a Osvaldo Granados, el entonces ministro de Seguridad del gobernador Daniel Scioli, y a su jefe de polic√≠a, Hugo Matzkin. Pero eso ser√≠a despu√©s de hablar con "Osqui", quien hasta hoy permanece pr√≥fugo. "Taco" Peralta, en cambio, se trasform√≥ en el preso n√ļmero 26 de la causa cuando, a instancias de su abogado, se entreg√≥ a las 14:30 del mi√©rcoles pasado en la sede de la Fiscal√≠a General de Lomas de Zamora, ubicada en el tercer piso del edificio de la calle Larroque y Camino Negro. Estaba pr√≥fugo desde el 19 de junio. Ante el fiscal se neg√≥ a declarar. Eso s√≠, se encarg√≥ de dejar asentado que no conoc√≠a a ninguno de los integrantes de la denominada banda de "Los Chaque√Īos" y que no tuvo ning√ļn tipo de relaci√≥n con ellos. La menci√≥n a ese grupo mafioso no fue casual. En varias de las grabaciones que lo comprometen, √©l mismo se encarga de hablar de ellos.

La primera escucha Ese 8 de noviembre el mayor "Taco" Peralta no lo sab√≠a, pero su celular era uno m√°s de los cuarenta que la justicia hab√≠a ordenado interceptar despu√©s de desalojar, a fuerza de topadoras y palas mec√°nicas, el 9 de abril de 2015, unos 7.800 puestos truchos ubicados en la Ribera, y que eran manejados por tres mafias que, para el fiscal Scalera, pertenec√≠an al "Clan Castillo". El impactante operativo, fue despu√©s de una seguidilla de cinco asesinatos de tinte mafioso por la disputa de la ocupaci√≥n ilegal del espacio p√ļblico y la venta callejera. En la primera escucha "Osqui" y "Taco" muestran preocupaci√≥n porque la banda de "Los Chaque√Īos", que para la justicia era manejada por el propio Jorge Castillo, hab√≠an vuelto a armar "200 metros de puestos" y eso "no era lo que hab√≠amos arreglado".

Para la fiscal√≠a, la organizaci√≥n delictiva encabezada por Castillo ten√≠a como "grupo de choque" justamente a la banda de "Los Chaque√Īos". Con vos serena, el polic√≠a "Taco" le cuenta a "Osqui" que desconoc√≠a el nuevo armado de puestos y se muestra extra√Īado. Lo dice con estas palabras: "Jorge (Castillo) no me coment√≥ nada. Yo habl√© con Jorge ayer y no me coment√≥ nada porque si no me hubiese dicho ya el otro d√≠a. Mir√° que se est√° por armar. F√≠jate. Viste que √©l siempre te avisa. Pero no me dijo nada. As√≠ que hoy me voy a interiorizar bien, te comento y por si ma√Īana vamos a la radio (por la AM 1300 La Salada, que funciona en Palermo, y de la cual Castillo es propietario) le comentamos tambi√©n a √©l, a ver qu√© quiere hacer. O a ver c√≥mo es la mano. Porque seguramente si armaron tambi√©n estos es porque se pusieron de acuerdo con los otros mugrientos ¬ŅMe entend√©s?". En ese punto de la conversaci√≥n, "Osqui" corta el relato. "Pero si es mitad y mitad", recuerda. A lo que el lugarteniente de Castillo le responde sin dudar: "Por eso te digo. Entonces mitad y mitad y nosotros que pito tocamos". Para el fiscal "mitad y mitad" puede significar dos cosas: o que los puesteros informales deb√≠an pagarle el 50% de la recaudaci√≥n al Clan Castillo. O que la mitad de los puestos deb√≠an ser manejados por su propia gente. Cuando el entonces oficial mayor de la Polic√≠a Bonaerense nombra a "los otros mugrientos" se refiere a las otras dos bandas que como fuerza de ocupaci√≥n se dividen el territorio y los negocios y que tambi√©n, para el fiscal Scalera, est√°n manejadas por los Castillo. Se trataba de la banda de "Adri√°n o de River", que respond√≠a a Adri√°n Castillo, el sobrino de Jorge que tambi√©n est√° preso, y la banda de "Los Cucos", cuyo referente ser√≠a Leonardo Fr√≠as, que al igual que "Oski" por ahora se mantiene pr√≥fugo. La conversaci√≥n deja entrever que dentro de la misma organizaci√≥n mafiosa, no todos conoc√≠an los detalles y que inclusive alguno de los integrantes del "clan", como Adri√°n, podr√≠a haberse cortado solo en parte del negocio para malestar de los lugartenientes de Castillo.

El "Chaque√Īo" En el expediente consta que Castillo y su sobrino Adri√°n delegaban la organizaci√≥n de la banda de "los Chaque√Īos" -que usaban hasta ametralladoras para amedrentar y extorsionar-, en su mano derecha, Alfredo Almir√≥n, quien tambi√©n oficiaba como "recaudador" y aplicaba "sanciones" a trav√©s de un sistema de seguridad paralelo que funcionaba bajo las ordenes de Adri√°n Castillo. El mismo mi√©rcoles 5 de julio, horas despu√©s que se entregase a las autoridades "Taco" Peralta, una comisi√≥n de la Polic√≠a Federal Argentina, detuvo a Almir√≥n, que estaba escondido en Campo Largo, en Chaco, su provincia natal, en la casa de un familiar. En las escuchas Almir√≥n es mencionado con el apodo de "Negro Javi" y est√° acusado de "coacciones agravadas por el empleo de armas y con el prop√≥sito de compeler a las v√≠ctimas a hacer abandono de su lugar de trabajo". Su vinculaci√≥n en la causa empez√≥ en marzo del a√Īo pasado, despu√©s que un grupo de personas armadas amenaz√≥ a puesteros y los desaloj√≥ a punta de pistola para quedarse con las estructuras y cobrar un alquiler por ellas. Parte de esos puesteros eran los que hab√≠an comenzado a ocupar esos 200 metros de la Ribera que tanto preocupaban ya en noviembre a "Taco" y "Osqui". En la causa a√ļn no est√° debidamente acreditado pero su hermana, Anal√≠a "La Gorda Ana" Almir√≥n ser√≠a la mujer que aparece en un video flagelando a golpe de cintur√≥n a las supuestas "mecheras" que robaban ropa en la feria y oblig√°ndolas a desnudarse y a pasearse de manera degradante en medio de la feria. La segunda escucha Pocos despu√©s de aquella primera conversaci√≥n, "Taco" vuelve a dialogar con "Osqui" para informarle que ya hab√≠a hablado con "El gordo", por Jorge Castillo, quien ya le hab√≠a comentado "m√°s o menos como fue el tema". La charla es reveladora en dos aspectos. En primer lugar porque queda en evidencia que Castillo no le contaba todo a su lugarteniente como este supon√≠a. Y por otro lugar porque involucra directamente a Adri√°n, el sobrino de el "Rey" en la organizaci√≥n de los puestos clandestinos y los aprietes a los puesteros que no quer√≠an pagar el "canon" semanal para vender en la feria trucha. Lo dice as√≠: "El que organiz√≥ todo fue Adri√°n. Adri√°n con su gente organiz√≥ todo. Se arm√≥ medio quilombo ah√≠. La gente de √©l discutieron y le preguntaron quien orden√≥ que pongan los puestos". En este punto de la conversaci√≥n, "Taco" cuenta que "un oficial jefe de calle de Budge" (el nombre del polic√≠a no aparece mencionado en la escucha), averigu√≥ qui√©n hab√≠a montado los puestos. Una vez m√°s surge claramente que los efectivos de la polic√≠a de Lomas de Zamora eran cuasi empleados del Clan Castillo. Las averiguaciones del "poronga" de las calles de Budge dan su fruto. As√≠ surgen los nombres de los dos posibles organizadores de los puesteros que no reportaban a la familia Castillo: "El √Ārabe" y el "El Pira√Īa" a quienes buscan para pedirles explicaciones, pero no los encuentran. "Nadie quiere dar la cara", se sincera el polic√≠a "Taco" con "Osqui" e inmediatamente involucra en el tema de las extorsiones y la recaudaci√≥n a la polic√≠a de La Matanza. Lo dice as√≠: "Al rato aparecen como seis o siete vagos, entre ellos dos vigis (polic√≠as) de Matanza. Y los vigis de Matanza le dicen que hab√≠an sido contratados por Adri√°n Castillo para cobrar ac√°. Entonces el de calle (por el polic√≠a de Budge) le dice (a uno de los polic√≠as de La Matanza) 'pero vos sos o te haces. C√≥mo vas a venir ac√° '". Seg√ļn ese relato, los dos polic√≠a de La Matanza contaron que Adrian Castillo les dijo que "estaba todo bien con la comisar√≠a ‚Äďde Lomas de Zamora-, arriba, all√° no se con quien". El resultado final, seg√ļn "Taco" Peralta, fue que "se pudri√≥ todo y se fueron sin hacer nada y ahora la semana que viene le ponen un m√≥vil ah√≠". Es decir, un patrullero policial de Budge, para que no ocupen el lugar sin la autorizaci√≥n del "Clan Castillo". En este punto hay que recordar que despu√©s del desalojo de abril de 2015, 50 polic√≠as bonaerenses quedaron de consigna para evitar que se volviera a ocupar el espacio p√ļblico, sin embargo, apenas se retiraron, todo volvi√≥ a lo de antes. Fue en medio de esta disputa cuando Adri√°n Castillo contrat√≥ al chaque√Īo Almir√≥n para que, junto a "Taco" Peralta, a punta de pistola, recaudaran para la familia de "El Rey de La Salada". La escucha termina reconociendo que el sobrino de Castillo intent√≥ armar los puestos callejeros sin que los lugartenientes de Jorge Castillo lo supiesen y que por esa raz√≥n, "Taco" le pidi√≥ explicaciones a Jorge Castillo (algo poco cre√≠ble pero as√≠ se desprende del di√°logo. Y que "El Rey" finalmente le dice que nadie va a armar ning√ļn puesto por fuera de los que ya estaban convenidos. Es "Osqui" quien finalmente reconoce que Adrian se podr√≠a haber cortado solo pero, casi en forma despreciativa, "Osqui" lo llama "infeliz". Lo dice as√≠: "Hacen el intento. Hacen el intento. Aparte de qu√© va a ir a hablar ese infeliz si no tiene llegada a ning√ļn lado". La tercera escucha Es dif√≠cil especular si "Taco" Peralta recuerda hoy, en su peque√Īa celda de la Unidad Carcelaria N√ļmero 40 de Lomas de Zamora, la √ļltima comunicaci√≥n telef√≥nica que mantuvo ese 8 de noviembre y que lo marcar√≠a para siempre.